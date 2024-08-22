Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı - Son Dakika
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Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 121 yaşındaki asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü. Olayda 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Ağacın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından anıt ağaç olarak belirlendiği öğrenildi.

22.08.2024 00:49  Güncelleme: 08:09
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacından kopan dalların kahvehanede oturanların üzerine düşmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı

ASIRLIK ÇINAR AĞACI 9 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Kemalpaşa ilçesinde saat 21.00 sıralarında eski çarşı olarak bilinen meydanda yer alan 121 yaşındaki çınar ağacının dalları koptu. Meydana gelen olayda, çınar ağacının altındaki kahvehanede oturan 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. 2 ağır yaralı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 7 hafif yaralı ise Kemalpaşa Devler Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, asırlık çınardan kopan dallar ise belediye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası olay yerinden kaldırıldı.

Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı

BAKANLIK TARAFINDAN ANIT AĞAÇ OLARAK BELİRLENMİŞ

Öte yandan, 2'si ağır 9 kişinin yaralanmasına neden olan ağacın, 'Doğu Çınarı' türü olduğu ve 121 yaşında olduğu öğrenildi. Kemalpaşa ilçesinde yer alan asırlık çınar ağacının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca anıt ağaç olarak belirlendiği bildirildi.

Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Kemalpaşa, İzmir, Çınar, Çevre, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erdal Sağ: Yaşına “120 yıllık” dersiniz de anlarım. 121’i nasıl buldunuz? Ekildiği günü mü gördünüz ? Nüfus kayıtlı olduğu yeri mi var? 9 4 Yanıtla
  • Emir Durmuş: ağaçlar insanlara zarar veriyor diye ağaçları da kesmeye başlarlar kanunla :) 8 3 Yanıtla
  • muzaffer doğan: kahvehanelerin çoğunun çınar ağacı altında Çınaraltı tabelasını görmeyen varmı 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı - Son Dakika
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