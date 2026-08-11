Askeri Başvuruların Son Tarihi Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Askeri Başvuruların Son Tarihi Uzatıldı

Askeri Başvuruların Son Tarihi Uzatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB, sözleşmeli er ve uzman erbaş başvuru tarihini 9 Ağustos'tan 17 Ağustos'a uzattı.

(ANKARA) - 2026 yılı ikinci dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er temini, 2026 yılı üçüncü dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları uzman erbaş temini başvuruları ve 2026 yılı dördüncü dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları teknik sınıf uzman erbaş temini başvurularının son günü 17 Ağustos tarihine uzatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı ikinci dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er temini, 2026 yılı üçüncü dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları uzman erbaş temini başvuruları ve 2026 yılı dördüncü dönem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları teknik sınıf uzman erbaş temini başvurularının son gününün 9 Ağustos'tan 17 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Sözleşmeli er temini için 20-25 yaşında (1 Ocak 2001 tarihi ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğanlar) ve en az ilköğretim mezunu olan adaylar başvurabiliyor.

Uzman erbaş temini için 27 yaşını bitirmemiş olan, askerlik görevini yapan ya da terhis olan, 25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 42'nci maddesinde sayılanlardan muvazzaflık hizmetinden muaf olan ve en az lise mezunu olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Teknik sınıf uzman erbaş temini için 27 yaşını bitirmemiş olan, askerlik görevini yapan ya da tehis olan, 25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 42'nci maddesinde sayılanlardan muvazzaflık hizmetinden muaf olan ve en az lise mezunu olan adaylar başvurabiliyor.

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askeri Başvuruların Son Tarihi Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de "Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:46
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
16:14
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: “Uyuşturucu etkisindeydik“ dediler
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: "Uyuşturucu etkisindeydik" dediler
15:42
Türkiye’nin hamleleri sonrası İsrail’den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 22:45:10. #7.13#
SON DAKİKA: Askeri Başvuruların Son Tarihi Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.