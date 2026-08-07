Assam'da Sel Felaketi: 94 Ölü - Son Dakika
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Assam'da Sel Felaketi: 94 Ölü

Assam\'da Sel Felaketi: 94 Ölü
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Hindistan'ın Assam eyaletinde seller nedeniyle ölenlerin sayısı 94'e yükseldi, 5 kişi kayıp.

YENİ DELHİ, 7 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde devam eden sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükselirken, 5 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Assam Başbakanı Himanta Biswa Sarma perşembe günü yaptığı açıklamada, 25 ilçedeki 2.459 köyün ve 1.172.504 kişinin sellerden etkilendiğini belirtti.

Yetkililer, etkilenen ilçelerde 75.710 kişiye ev sahipliği yapan 227 yardım kampı ve 1.901 yardım dağıtım merkezi kurdu.

Başbakan, seller nedeniyle 3.971 konutun tamamen, 13.535 konutun ise kısmen hasar gördüğünü söyledi.

Hindistan Merkezi Su Komisyonu, sel sularının çekilmeye başlamasına rağmen Dhansiri Nehri'nin tehlike seviyesinin üzerinde akmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Hindistan, Güncel, Assam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Assam'da Sel Felaketi: 94 Ölü - Son Dakika

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