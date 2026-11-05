Asu Kaya, Özalper\'e müdahale edilmediğini, Sayan Kaya\'nın dışarıda olduğunu söyledi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, talepte bulunan milletvekillerine söz verdi.

GÜRER: BİR TON ELMA SATIYOR, BİR İŞÇİ YEVMİYESİNİ KARŞILAYAMIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi, üretici ve besicilerin mağduriyet yaşadığını belirterek, bölgesindeki elma üreticilerinin ürünlerini dalda bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Gürer, "Bir ton elma satıyor, bir işçi yevmiyesini karşılayamıyor, lahana da tarlada kaldı. Bunlar planlı ve öngörülebilir biçimde düzenlenerek çiftçinin, üreticinin, besicinin mağduriyeti önlenebilir" dedi.

Yem fiyatlarına sürekli zam geldiğini, çiğ süt fiyatında ise beş aydır artış yapılmadığını belirten Gürer, pancar ve çeltik alım fiyatlarındaki artışların da girdi maliyetleri ve enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ifade etti. Gürer, "21 üründe arz açığımız var, ithalat yapıyoruz. İthalat böyle giderse daha da artacak" diye konuştu.

AYGUN: "1 LİTRE SÜTÜN ÜRETİM MALİYETİ 29 LİRA 90 KURUŞ"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da süt ve besi üreticilerinin zor durumda olduğunu belirterek, ineklerin kesime gönderildiğini ve ahırların boşaldığını söyledi.

Ulusal Süt Konseyi'nin 30 Ekim 2026 tarihinde yaptığı toplantıda çiğ süt fiyatına ilişkin artış kararı almadığını, fiyatın 1 Mayıs 2026'dan bu yana geçerli olan litre başına 24 lira 30 kuruş seviyesinde bırakıldığını belirten Aygun, girdi maliyetlerinin arttığını ancak süt fiyatının değişmediğini kaydetti.

TÜSEDAD'ın ekim ayı verilerine göre bir litre çiğ süt üretim maliyetinin 29 lira 90 kuruş olarak açıklandığını aktaran Aygun, Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye fiyat açıklamamasının üreticiyi sürülerini küçültmeye iteceğini söyledi.

Aygun, "Yetkililer acil olarak bir araya gelip hem süt fiyatını hem de destekleme miktarını yükseltmelerini ivedi şekilde bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demişti: Köylü milletin efendisidir. Ama AK Parti iktidarı köylüyü de bitirdi, vatandaşı da bitirdi. Bir an evvel artık aklınızı başınıza alın, üreticiyi destekleyin" ifadelerini kullandı.

GÜZELMANSUR'DAN HATAY İÇİN ALTYAPI SEFERBERLİĞİ ÇAĞRISI

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'ın Defne, İskenderun, Samandağ, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde sel felaketi yaşandığını belirtti. Güzelmansur, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yolların göle döndüğünü, ev ve iş yerlerini su bastığını, araçların caddelerde mahsur kaldığını söyledi.

Depremin yaralarını henüz atlatamamış Hatay'ın her yağmurda aynı sorunla karşı karşıya kaldığını ifade eden Güzelmansur, "Hatay üvey evlat mı? Buradan iktidara sesleniyorum: Geçici çözümlerle, su tahliye pompalarıyla bu kronik sorun çözülmez. Acilen altyapı seferberliği başlattın, yağmur suyu deşarj hatlarını ve mazgalları yenileyin" diye konuştu.

KAYA: AVOKADO İTHALATI HASAT DÖNEMİNDE DURDURULMALI

YENİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya'nın bereketli topraklarından getirdiğini belirttiği avokadoyu Genel Kurul'da göstererek, başta Gazipaşa, Alanya, Manavgat ve Anamur olmak üzere avokado üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

Hasat dönemi başlamasına rağmen ithal avokadoların rafları doldurduğunu ve yerli üreticilerin emeklerinin karşılığını alamadığını belirten Kaya, ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.

Kaya, "Avokadonun hasat dönemi olan ağustos ayından mart sonuna kadar avokado ithalatı durdurulmalı, bu mümkün değilse yüksek gümrük vergileri getirilmelidir. Ayrıca, zincir marketlerde satılan tropikal meyvelerin en az yüzde 50'sinin başta avokado ve muz olmak üzere yerli ürünlerden oluşması zorunlu hale getirilmelidir" dedi.

ASU KAYA: İLKSEN ÖZALPER'İN YARDIM ÇAĞRILARINA MÜDAHALE EDİLMEDİ

YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in Sincan Cezaevi'nde yaşadığını belirttiği olayı gündeme taşıdı. Kaya, Özalper'in bir saatten fazla panik atak geçirdiğini, yardım çağrılarına rağmen müdahale edilmediğini ve kendisine "Suç işleyip buralara gelmeseydin" denildiğini öne sürdü.

İddiaların araştırılması yerine Özalper hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını belirten Kaya, cezaevinde bulunan belediye başkanları Fatma Kaplan Hürriyet, Oya Tekin ve Şeniz Doğan ile ev hapsinde bulunan Sinem Dedetaş'ı da anarak, "Bir kör kuruş bile bulunamayan belediye başkanlarımız hala tutsak ama suçüstü yakalanan, milletin 2 milyardan fazla parasına çöken Fatma Betül Sayan Kaya dışarıda" dedi.

Kaya, "Önünüze gelen muhalife örgüt suçlaması yapıyorsunuz, asıl örgüt milletin parasını talan eden AKP'nin içindeki fon örgütüdür. Muhalife şafak baskını yapanlar kendi foncularını davetle ifadeye çağırıyorlar ama sanmayın ki bu zulmünüz yanınıza kalacak; tarih de sizden bunun hesabını soracak" ifadelerini kullandı.

HALICI'DAN ESNAF BORÇLARI İÇİN 60 AY VADE TALEBİ

YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ise küçük işletmelerin ve esnafın ödenemeyen banka borçları nedeniyle icra ve haciz kıskacında olduğunu söyledi. Ticari krediler, kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarında biriken borçların binlerce işletmenin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdığını veya kapanmalarına yol açtığını belirten Halıcı, borcunu ödemek isteyen ancak mevcut koşullarda ödeme gücü bulunmayan esnafın hesaplarına haciz konulduğunu, iş yerleri ve taşınmazlarının satış tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Esnafın borçlarının silinmesini değil, ödeyebileceği koşullarda yeniden yapılandırılmasını istediğini belirten Halıcı, "Şahıs işletmelerini, küçük işletmeleri ve KOBİ'leri kapsayan, ticari kredi ve kredi kartı borçlarını altmış aya kadar vadeye yayan, faiz ve masraflarda indirim sağlayan bir yapılanma düzenlenmesine ihtiyaç var" dedi.