Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de

Bazı sakanlık ve resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

28.12.2024 01:15
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(ANKARA)- Bazı bakanlık ve resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı bakanlık ve resmi kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun görevden alınarak yerine Murat Ünal atandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri Mehmet Yaka ve Hüseyin Öztürk, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin, Edirne, Çorum, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tekirdağ, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Afyonkarahisar, Ankara ve  Balıkesir il Müdürleri görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı'nın aynı kararıyla; Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliğe, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliğine, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliğe, 17 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 54  İl Müdürlüklerine, Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan ticaret başmüfettişliğine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılıklarına, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına atamalar yapıldı

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Resmi Kurum, Güncel, Son Dakika

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