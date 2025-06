Ataşehir\'de duygu dolu anlar Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı açıldı

Ataşehir Belediyesi, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'deki bir sokak pazarında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için, 8 Mart Kadın Eli Parkı'ndaki kaykay pistini yenileyerek "Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı" adıyla yeniden hizmete açtı.

Toplumda büyük yankı uyandıran bu acı kaybın ardından, Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına, onun tutkunu olduğu kaykay sporuna yönelik bir çalışma gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi, 500 metrekarelik kaykay pistini baştan aşağı yenileyerek, gençlerin sağlıklı ve güvenli biçimde spor yapabilecekleri bir alan olarak yeniden düzenledi. Parka ayrıca Mattia Ahmet Minguzzi'nin graffiti görseli de yapıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı'nın açılış törenine; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve eşi Elif Duygu Adıgüzel'in yanı sıra, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, babası Andrea Minguzzi, teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu, Türkiye Kaykay Milli Takımı Antrenörü Tuncay Koçal, aile yakınları, dostları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ONUN ADINI ATAŞEHİR'DE ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İÇİN BURADAYIZ"

Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, açılışı yapılan parkın, bir yandan Ahmet'in hatırasını yaşatırken, diğer yandan başka çocukların özgürce, neşeyle ve güvenle yaşayabilmesi için bir sembol olacağını belirtti.

Başkan Onursal Adıgüzel törenin açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Bugün burada, tarifsiz bir acının gölgesinde ama aynı zamanda umut dolu bir birliktelikle bir aradayız. Gencecik, pırıl pırıl bir evladımızı, Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak ve onun adını Ataşehir'de ölümsüzleştirmek için buradayız.14 yaşında bir evladımızı, henüz söyleyecek çok sözü varken, gidecek çok yolu varken hayattan kopardılar. Onun acısı, ailesinin acısı, artık hepimizin yüreğinde".

AHMET'İN MÜTEVAZİ DÜNYASINI GÖRME FIRSATINI BULDUM

Yaptığı konuşmada Mattia Ahmet'i sevgiyle, özlemle ve rahmetle anan Başkan Onursal Adıgüzel, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bu acı olayın ardından Yasemin Hanım'a taziye ziyaretinde bulunduğumda, ben de Ahmet'in mütevazı dünyasını yakından görme fırsatı buldum. Odasında eşyalarına, kullandığı enstrümanlara, fotoğraflarına ve çizimlerine baktığımda; onun ne denli kendini geliştirmiş, toplumsal olaylara duyarlı, inançlı ve en önemlisi de hayat dolu bir genç olduğunu derinden hissettim. Ama bizler sadece bu acıyla kalmak istemedik. Onun sevdiği şeyi, kaykayı, sporla olan bağını ilçemizde bir hatıraya dönüştürmek istedik. Ve bu yüzden bu parkın adını Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı koyduk. Onun enerjisini taşıyan özel bir graffiti çalışmasıyla da bu parkı daha anlamlı hale getirdik. İnanıyorum ki bu parkta kaykay yapan her çocukta, düşüp kalkarken yeniden cesaret bulan her gençte, onun adı, gülüşü ve izleri hep yaşayacak".

ANNE YASEMİN MINGUZZI: BURASI AHMET'İN EVİ

Duygu yüklü kısa konuşmasıyla derin bir hüzün yaşatan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi açılışı yapılan parkı 'Ahmet'in Evi' olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "Ahmet'in evine geldim, öyle hissediyorum. Her şey çok güzel olmuş. Parktaki Ahmet'i anlatan çizimler de çok güzel. Başkanımız sağ olsun. Gerçekten kalbime dokundu. Ahmet'in adını yaşatmak için böyle bir adım atan sayın Başkanımız Onursal Adıgüzel'e teşekkür ediyorum, sağ olsun. Bir Ahmet gitti, milyonlarca Ahmet var şimdi".

Olayla ilgili mahkeme sürecine değinen Yasemin Minguzzi şu açıklamada bulundu:"Mahkeme sürecinde her şey yolunda gidiyor, ben inanıyorum ki adalet yerini bulacak. Üçüncü duruşma da iyi geçti, dördüncüde de pazar yerinden tanıklar olacak, onlar da dinlenecek. Yani şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor."

Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi de teşekkür ederek başladığı konuşmasında, olayla ilgili yaşanan mahkeme sürecine değindi ve iyi niyete inananların kazanacağını belirtti. Andrea Minguzzi, daha güvenli bir İstanbul için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Burada Ahmet için açmış olduğumuz kaykay parkını, Ahmet'in resimlerini gördüm, bu bizim için çok duygusal. Gönül isterdi ki, Ahmet de burada olsun ve arkadaşları ile birlikte o da burada kaykay yapsın. Parkın yapımı için Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'e, buraya geldiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyoruz."

SOKAKLAR ARTIK DAHA GÜVENLİ OLSUN

Türkiye Kaykay Milli Takımı Antrenörü Tuncay Koçal da, Mattia'nın hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü anlatarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Ben 42 yaşındayım. Herhalde bu memleketteki en uzun süredir kaykay yapanlardan biriyim. 4,5 yaşında kaykay sürmeye başladım, yaklaşık 10-11 yaşlarında da gezmeye başladım. Arkadaşlarımla 11-12 yaşlarındayken, 'hadi şu otobüse binelim, en son durağa gidelim, orada ne varsa orayı keşfedelim, orada kaykay yapalım, sonra da evimize dönelim' derdik. O zamanlarda da sokaklar tehlikeliydi ama bugünkü kadar değil. Benim çocukluğumda da bu olaylar vardı ama şiddet giderek arttı. Bir kardeşimizin hayatına mal olacak kadar arttı. Benim tek bir ricam var, bu sokaklar artık daha güvenli olsun, daha sevgi dolu olsun."

Konuşmaların ardından Ahmet'in arkadaşları ve yaşıtları, parkta kaykay gösterisi yaptılar. Yeni ismi ve görüntüsüyle hizmete açılan"Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı", kaykay, paten ve bisiklet kullanan çocuk ve gençlerin uğrak noktası olacak.