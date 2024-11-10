Atatürk, 86. Yılında Saygı Dalışıyla Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, 86. Yılında Saygı Dalışıyla Anıldı

Atatürk, 86. Yılında Saygı Dalışıyla Anıldı

Dalgıçlar, Atatürk'ü anmak için Dolmabahçe Sarayı'nda dalış yaptı, İstiklal Marşı okundu.

10.11.2024 12:13
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Dilara ŞAHİN -Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL, -TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Dolmabahçe Sarayı'nın önünde gerçekleştirilen 'Ata'ya Saygı Dalışı' ile anıldı.

Türk Balık Adamlar Spor Kulübü ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılında Dolmabahçe Sarayı önünde dalış gerçekleştirdi. Türkiye genelinde Kaş, Kuşadası, Erdek, Mudanya, Çanakkale, Elazığ, İskenderun, Kayseri, Kocaeli, Bodrum, Fethiye ve Yalova'dan katılan 250 dalgıcın katıldığı etkinlikte saatler 9.05'i gösterdiğinde su üstünde saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu. Türkiye'de 25 farklı noktada aynı anda gerçekleşen dalışın merkezi Dolmabahçe Sarayı kıyılarıyken, Beykoz ve Maltepe'de de 'Ata'ya Saygı Dalışı' gerçekleşti. Su altında ve üstünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalgıçlar İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

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