Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Bişkek'te törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te törenle anıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Atatürk Parkı'nda düzenlediği törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Büyükelçilikte görevli diplomatlar ve konsolosluk çalışanları, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yöneticileri ve öğrencileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilciliği, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının Bişkek'teki yetkilileri, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yönetimi, Türk-Kırgız İşadamları, Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği (TÜKİD) ve Kırgızistan Türkiye Dostluk Hastanesi temsilcileri katıldı.

Tören, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te yapılan saygı duruşunun ardından çelenkler bırakılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ökem, anma töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk'ün askeri dehasına, devlet adamlığına ve milletine kazandırdığı eşsiz mirasa dikkati çekerek "Bir asker olarak Balkanlar'da, Libya'da, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Doğu Cephesi'nde, Suriye ve Filistin'de ve son olarak aziz vatanımızı düşmandan kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'mızda tüm vatan safında savaştı ve zaferler kazandı." ifadesini kullandı.

Ökem, işgal altındaki topraklara "vatan" adını vererek Milli Misak'ı hayata geçiren, bu vatanı kurtaracak gücün "Türk milleti" olduğunu isimlendiren ve nihayetinde "Türkiye Cumhuriyeti"ni kuran liderin, halk idaresine dayalı yeni yönetimin de temel siyasi tercihlerini borçlu olduğu kişi olduğunu ifade etti.

Tören, Büyük Önder Atatürk'ün rahmet ve minnetle anılmasıyla sona erdi.

Atatürk, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde anıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kırgızistan milli marşının okunmasıyla başlayan törende, KTMÜ İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Atatürk belgeseli gösterildi.

Büyükelçi Ökem, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün askeri dehasına, devlet adamlığına ve milletine kazandırdığı eşsiz mirasa dikkati çekerek laiklik ilkesinin benimsenmesiyle din ve devlet işlerinin ayrıldığını, siyaset ile askerliğin birbirinden net çizgilerle ayrıştırılarak ordu ve devletin asli görevlerine odaklandığını vurguladı.

Ökem, evrensel hukuk düzeni, kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkı, piyasa serbestliği ile eğitimin millileştirilerek birleştirilmesi gibi inkılapların, 15 yıllık kısa bir sürede mağrur bir ülkenin yeniden kurulmasını sağladığını ifade etti.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov da Atatürk'ün mirasını ve "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini Türkçülüğün, adaletin ve teslim olmamanın bir simgesi olarak nitelendirerek bugünün şartlarında Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde ortak bir geleceğe yürümesi gerektiğini vurguladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını korumakla sınırlı olmadığını belirtti.

Ceylan, Atatürk'ün Türk milletinin egemen olduğu coğrafyalarda barışı ve kardeş ülkelerin bağımsızlığını öncelediğini vurguladı.

KTMÜ Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Yalçın "Atatürk ve Türk Dünyası" başlıklı sunum yaptı.

Atatürk'ü, Kırgız-Türk Anadolu Lisesi öğrencileri de andı

Bu arada, Kırgız-Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Atatürk'ü anma programı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kırgızistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem burada yaptığı konuşmada, "Bize Atatürk'ün bıraktığı en önemli miras bilim ve akıldır. Cumhuriyeti bilimle, akılla yaşatacağız. Büyük Atatürk'e rahmet, şanlı Cumhuriyet'imize sonsuz ömür diliyoruz." ifadesini kullandı.

Anma programı, Kırgız-Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Atatürk'ün mücadelelerini, inkılaplarını ve mirasını anlatan şiirler okumasıyla sona erdi.