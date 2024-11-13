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Atatürk Etiketine Saldırı

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Antalya'da bir kişi, Atatürk etiketine saldırdı. Lastik tamircisi müdahale etti.

13.11.2024 14:42
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ANTALYA'da lastik tamircisi Mehmet Can Sevinç'in (20) dükkanına müşteri gibi gelen kişi, kapıda asılı, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi alıp, yere attıktan sonra su dökerek ayağıyla defalarca bastı. Duruma kayıtsız kalmayan Sevinç, tezgahın üzerinden atlayarak müdahale etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Lastik tamircisi Mehmet Can Sevinç'in dükkanına müşteri olarak gelen kişi, araç etiketlerini inceledi. Kapıda asılı, Mustafa Kemal Atatürk görselinin basılı olduğu etiketi gören müşteri, etiketi eline alarak iddiaya göre alaycı tavırla Sevinç'e gösterip, neden kapıda asılı olduğunu sordu. Ardından etiketi yere atan bu kişi, önce ağzındaki suyu etikete döktü, ardından ayağıyla üzerine defalarca bastı. Bu sırada ne olduğunu anlamaya çalışan Sevinç, tezgahın üzerinden atlayarak müdahalede bulundu. İş yerinde başlayan arbede sokağa taşınca çevredekilerin müdahalesiyle Sevinç, uzaklaştırıldı. İsmi öğrenilemeyen kişi ise koşarak uzaklaştı.

OLAY ANINI ANLATTI

Olay anını anlatan Mehmet Can Sevinç, "Dükkana yabancı uyruklu müşterimiz geldi. Önce ürünleri inceledi, sonra etrafa baktım. Bizden su istedi. Daha sonra sattığımız etiketlere bakarak, Atatürk etiketine müdahalede bulundu. Ne yaptığını sorduğumda etiketi yere attı, ağzındaki suyu yere döktü. Alaycı tavırlarla yaklaştı. Atatürk etiketini de ayağıyla ezdi. O an çok öfkelendim, dayanamadım ve masanın üzerinden atlayarak müdahale ettim. O an hiçbir şey düşünmedim ve müdahalede bulundum. Sonra kaçmaya başladı, yeniden yakaladım. Ardından bizi çevredekiler ayırdı" dedi.

Atatürk Etiketine Saldırı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Atatürk Etiketine Saldırı - Son Dakika
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