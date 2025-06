"Atatürk Trabzon\'da" Belgeseli, Ortahisarlılarla Buluştu

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde hazırlanan "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi, Ortahisar Belediye binası önünde kurulan ekranda yapıldı. Kaya, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, mal varlığını Soğuksu'daki Atatürk Köşkü'nde Türk milletine bağışlamıştır. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerini ve son ziyaretinde malvarlığını Türk milletine armağan ettiği vasiyetini anlatan "Atatürk Trabzon'da" belgeseli, Ortahisar Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen programla izleyicilerle buluştu.

Altan Öymen, Onur Öymen, Necmettin Karaduman, Hasan Polat, Mustafa Kemal Sayıl, Mustafa Kemal Ulusu, Göksel Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Veysel Usta, Sinan Meydan, Sunay Akın gibi tarihe tanıklık eden, tarihçi ve araştırmacı isimlerin anlatımlarıyla destek verdiği belgeselin yönetmenliğini Trabzonlu belgesel ve film yönetmeni Atilla Alp Bölükbaşı, proje danışmanlığını ise tarihçi Veysel Usta yaptı.

Belgeselde; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretleriyle ilgili anılar, dönemin gazete kupürleriyle, video ve fotoğraflarıyla anlatılıyor. Atatürk'ün Trabzon insanına verdiği öneme ve Trabzonluların da Büyük Önder Atatürk'e olan sevgisine vurgu yapılıyor.

Atatürk'ün mal varlığını Türk milletine bağışladığı günün yıl dönümü için hazırlanan belgeselin ilk gösterimine Kaya ve eşi Tuba Kaya'nın yanı sıra önceki dönem Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Alper Öztürk, Özer İskender, Ernul Arslan, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, belgeselin yapımcısı Atilla Alp Bölükbaşı, KTÜ Öğretim Üyesi-Tarihçi Veysel Usta, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ölümsüzlüğe ulaşmak insanlar için mümkün müdür?" sorusunu sorarak konuşmasına başlayan Kaya, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk, fikirleriyle, yaptıklarıyla, devrimleriyle ve liderliğiyle ölümsüzdür"

"İnsanlar yüzyıllardır bu sorunun cevabını arıyor. Hepimiz biliyoruz ki her insan fanidir ve her fani ölümlüdür. Ama öyle insanlar vardır ki, fikirleriyle, yaptıklarıyla, devrimleriyle, liderlikleriyle ölümsüz olurlar. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi. O büyük insan, milletimizi ve vatan topraklarımızı ateş çemberi içinden çekip alıp, özgürlüğümüzün ve Cumhuriyetimizin mimarı olduğu için ölümsüzdür. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle ölümsüzdür. 'Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin' diyecek kadar erdemlidir, bunun için ölümsüzdür. ve O, hepimizin kahramanı olduğu için ölümsüzdür. Bedensel olarak Büyük Önderimiz belki aramızdan ayrıldı ama ben biliyorum ki yurdunu, milletini, vatanını seven herkesin kalbinde sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk yaşayacaktır.

"Belediye başkanı seçildiğim ilk günlerde, bu belgeseli hazırlamaya karar verdik"

Arkadaşlarımla bu belgeselin çekimi konusunu çok önemsediğimizi ve bir adım atmamız gerektiğini konuştuk. 'Bu işi kim yapabilir?' dedik. En nihayetinde, sağ olsun Atilla Bölükbaşı ağabeyimiz, 'Ben bu görevi en iyi şekilde yaparım. Bu vefa duygusudur, bunu yapmak bana onur verir' dedi. ve yaklaşık 6-7 aylık bir çalışmayla, bütün o belgeleri, arşivleri bir araya getirerek bu belgeseli hazırladı. Bu belgeseli yapmak kolay bir iş değildi ama Atilla abinin ve çalışma arkadaşlarının büyük fedakarlığıyla bu belgeseli hazırladık.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon'umuzu üç defa ziyaretleriyle onurlandırdılar. İlk ziyaretleri 1924 yılında oldu. İkinci ziyaretleri 1930 yılında, üçüncü ve son ziyaretleri ise 10 Haziran 1937 tarihinde gerçekleşti. Yani dün. ve bugün 11 Haziran. Bundan 88 yıl önce bugün, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, mal varlığını Soğuksu'daki Atatürk Köşkü'nde Türk milletine bağışlamıştır. Bunu bilen çok sayıda insan var ancak birçok kişinin bilmediğini de üzülerek öğrendim. İstiyoruz ki bunu herkes bilsin. Ayrıca Trabzon'da Gazipaşa Caddesi var. 'Gazipaşa ismi nereden geliyor' diye merak ettim araştırdım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten geliyor. Birçok Trabzonlu bunu da bilmez. O caddenin açılma talimatını Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Trabzon'un şehir şebeke suyunun ismi… Atasu ismi nereden gelir? Orada da Büyük Önderimizin imzası vardır. Bu kadar vizyonu, ufku geniş, geleceği görebilen büyük bir lidere sahip bir milletin evladı olmaktan, her birimizin gurur duyması, onur duyması lazım."

Belgeselin Trabzon'un farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturulacağını aktaran Kaya, "Belgeselimize emek veren, katkı veren, destek veren birbirinden değerli bilim insanlarımıza, Trabzon'umuzun yetiştirdiği saygın tarihçimiz Veysel Usta ağabeyime, Sunay Akın'a, Sinan Meydan'a, katkıları ve emekleri için hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Tarihe bir not olarak düştüğümüz bu belgeselimizi, Trabzon'umuzun farklı noktalarında da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Hepinize teşekkür ediyorum ve 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' diyerek sözlerimi tamamlıyorum" dedi.

Kaya'nın konuşmasının ardından sahnede kurulan dev ekrandan "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Vatandaşlar belgeseli, zaman zaman alkışlarla zaman zaman da duygulanarak büyük bir ilgiyle izledi.