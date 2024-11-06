Atatürk'ü Anma Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk'ü Anma Konseri

SAMDOB, Atatürk'ü vefatının 86. yılında 'Son Veda: Beni Hatırlayınız' konseriyle anacak.

06.11.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Son Veda: Beni Hatırlayınız" konseri düzenleyecek.

SAMDOB, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yılında, "Son Veda: Beni Hatırlayınız" konseriyle anmaya hazırlanıyor.

İlk kez 2014'te sahneye konulan konser, Büyük Önder'in yaşamını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini sanatsal yaklaşımla anlatıyor.

Müzikleri ünlü besteci Fahir Atakoğlu'na ait olan konser, şef Kıvanç Tepe'nin yönetimi ve orkestrasyonuyla zenginleştiriliyor.

Cennet Türker'in kaleminden çıkan metinler, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde sahneleniyor ve izleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.

"Son Veda: Beni Hatırlayınız" anlatımlı konseri, Büyük Önder Atatürk'ün çocukluk yıllarından Kurtuluş Savaşı'na, devrimlerine ve son vedasına kadar birçok dönüm noktasını sahneye taşıyor.

Konserde Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı piyanist Onur Altıparmak ve ünlü neyzen Ercan Irmak solist sanatçı olarak görev alırken, anlatıcı rolünü SAMDOB sanatçısı Şahan Gürkan üstleniyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı bariton Ali Murat Erengül'ün Mustafa Kemal, SAMDOB sanatçıları mezzo-soprano İpek İncekas'ın Zübeyde Hanım, mezzo-soprano Leyla Ceren Koç'un Fikriye Hanım rolünü üstleneceği konserde soprano Eda Bingöl Gürkan solist sanatçı olarak görev yapacak. Konserde başkemancı, Dilara Tanrıverdi Doğan olacak.

Anma konseri 9- 10 Kasım saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesi'nde olacak.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Kültür Sanat, Etkinlik, samsun, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ü Anma Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:11 Trump’ın seçim zaferi Türkiye’yi nasıl etkileyecek İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler
10:49 Trump’ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu’dan dikkat çeken paylaşım Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
04:46 Seçimi kazanan Trump’tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız Seçimi kazanan Trump'tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız
16:50 Yönetime rest çekti, Galatasaray’dan ayrılıyor Yönetime rest çekti, Galatasaray'dan ayrılıyor
16:41 CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi!
16:29 Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı
16:20 Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı
16:14 Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
16:08 TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 12:08:56. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk'ü Anma Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.