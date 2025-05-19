Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı (2) - Son Dakika
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Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı (2)

Atatürk\'ü temsil eden bayrak Samsun\'da karaya çıkarıldı (2)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz, yakın gelecekte önemli bilim insanları, mühendisler, akademisyenler olacak ve Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi gururla temsil edecekler.

19.05.2025 14:26
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz, yakın gelecekte önemli bilim insanları, mühendisler, akademisyenler olacak ve Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi gururla temsil edecekler. Milli Teknoloji Hamlemiz, gençlerin omuzlarında yükselecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, yerli ve milli üretim gücümüzle gençlerimizi buluşturan bu organizasyonları tüm gücümüzle destekliyoruz." dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Tütün İskelesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük gücünün gençler olduğunu vurguladı.

Samsun'da kutlu bir yolculuğun son durağında, anlamı derin, tarihi bir buluşmaya şahitlik ettiklerini belirten Bak, "TCG Anadolu'nun Samsun'a varışıyla, 106 yıl önce aynı rotada bağımsızlık için yola çıkan Milli Mücadele kahramanlarının aziz hatıralarını selamlıyor, onları bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 106 yıl sonra İstanbul'dan yola çıkan 81 gencimiz, bu tarihi yolculuğun final durağında, 19 Mayıs ruhunu Samsun'a taşıdılar." diye konuştu.

"231 metre uzunluğundaki bu dev platform, milli savunma sanayimizin yüz akıdır"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da meşalesini yaktığı İstiklal Mücadelesi'nin, bugün yerli ve milli teknolojilerle güçlenen bir Türkiye'nin vizyonuyla buluştuğunu dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"O gün Milli Mücadele ruhuyla yola çıkanların emanetine sadakatle sahip çıkan gençlerimiz, bugün aynı ruhla Türkiye Yüzyılı için yola çıktılar. Bu anlamlı yolculuğun simgesi olan TCG Anadolu ise bir gemiden çok daha fazlası. Askeri anlamda amfibi harekat, hava harekatı gibi görevler ile sivil anlamda doğal afetlere yardım ulaştırma, sivil tahliyesi ve hastane gemisi gibi görevler üstlenebilen 231 metre uzunluğundaki bu dev platform, milli savunma sanayimizin yüz akıdır. Gururla ifade etmek isterim ki, gemideki genç mühendislerimizden aldığımız ilk geri bildirimler, bizlere umut verdi. Bu yolculuk onlar için sadece bir seyahat değil, muhteşem bir ilham, tecrübe ve vizyon kazanımı oldu. Gençlerimiz, yakın gelecekte önemli bilim insanları, mühendisler, akademisyenler olacak ve Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi gururla temsil edecekler. Milli Teknoloji Hamlemiz, gençlerin omuzlarında yükselecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, yerli ve milli üretim gücümüzle gençlerimizi buluşturan bu organizasyonları tüm gücümüzle destekliyoruz."

"Gençler olarak Türkiye'nin gücüsünüz"

Bak, ülkenin kalkınma hedeflerinde gençlerin rolünü vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Gençlerimizin dinamizm ve heyecanını, ülkemizin kalkınma hedefleriyle birleştirmekte kararlıyız. Bu kapsamda, böylesi anlamlı bir buluşmanın hayata geçmesine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, kıymetli destekleri için Sayın Milli Savunma Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, 106 yıl önce Samsun'a doğru yola çıkan kahramanlarımızın emanetine vefa ve sadakatle sahip çıktınız. Sizler de bugün aynı milli ruh ve heyecanla bu kutlu yolculuğun bir parçası oldunuz. 106 yıl sonra sizi buraya getiren TCG Anadolu ile yerli ve milli sanayimizin üretim kapasitesinin ulaştığı noktaya bir kez daha gururla şahitlik ettik. Bu yolculuktan çok değerli hatıralar ve tecrübelerle ayrılacağınıza inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyor, size güveniyoruz. Biliyorum ve inanıyorum ki, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde sizin de sözünüz, siziniz, mührünüz olacak. Siz de kendi imzanızı taşıyan eserleri, uçakları, gemileri, SİHA'ları sizlerden sonra gelecek nesillere gururla anlatacaksınız. Siz, kendinizden daha fazlası oldunuz. Çünkü siz, gençler olarak Türkiye'nin gücüsünüz."

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla, rahmetle, minnetle yad ettiğini belirterek "Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı büyük Türkiye'nin yüzyılı olacak. Hep beraber gençler olarak çalışacağız. Birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da aziz Türk milletinin makus tarihini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919 Cuma günü İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah saatlerinde Samsun'da karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını attıklarını anlattı.

Tavlı, bu kapsamda 19 Mayıs'ın aziz milletin düşman işgaline karşı ülkenin her köşesinden yükselen istikbal ve istiklal ruhunun kıvılcımı olduğunu vurguladı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde karaya çıkarılan Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşüyle izciler tarafından Atletizm Pisti'ne götürüldü. Yürüyüşe askeri araçların yanı sıra polis ve itfaiye araçları da eşlik etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı (2) - Son Dakika

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