Atatürk'ün Çocukluğu 'Mustafa' Filmi ile Anlatıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün Çocukluğu 'Mustafa' Filmi ile Anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk dönemini konu alan 'Mustafa' animasyon filminin galasına katıldı. Seçer, Atatürk'ün ilkelerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

23.10.2024 09:19  Güncelleme: 10:13
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk döneminin konu alındığı "Mustafa" filminin galasına katıldı. Türkiye'yi daha iyi noktalara getirmek azminde olduklarını kaydeden Seçer, "Bizim kendimize çizdiğimiz yol, Mustafa Kemal'in yolu. Onun kurduğu siyasi partide görev yapıyoruz, bundan da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, "Mustafa" isimli animasyon filminin, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galasına katıldı. Filmin ön gösterimi ile başlayan gala programına, filmin yapımcıları Kamuran Ayna ve Emir Cömert, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve bürokratlar katılım sağladı.

Filmi izledikten sonra bir değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, galanın Mersin'in yanı sıra İstanbul ve Ankara'da da gerçekleştirildiğini söyledi. 25 Ekim'de gösterime girecek filmin, Mustafa Kemal'in 6-12 yaş arası çocukluk dönemini anlattığını aktaran Seçer, şöyle konuştu:

"Onun ilkelerini bizden sonraki jenerasyona aktarmak görev edindiğimiz bir konu"

"Film dört ayrı bölüm, biz bugün ilk bölüm olan çocukluk dönemini izledik. Daha sonra gençlik, yetişkinlik ve son olarak da hayata veda ettiği yıllar yer alıyor. Çocuklarımız için çok önemli detaylar var, yüzyıla damga vurmuş bir liderin çocukluk yaşından itibaren karakteri, olaylara bakış açısı ele alınıyor. Önümüzdeki bölümlerde bu karakter kendini ortaya çıkaracak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk bizim için bir değer. Onun görüşlerini düşüncelerini, ilkelerini bizden sonraki jenerasyona aktarmak bizim görev edindiğimiz bir konu. Bizler bugünün yöneticileri olarak, Türkiye'yi daha iyi noktalara getirmek isteyen, toplumun refahını önceleyen, daha demokratik bir toplum ve daha hukuk normlarına uygun bir ülke yaratma azmindeyiz. Bizim kendimize çizdiğimiz yol, Mustafa Kemal'in yolu. Onun kurduğu siyasi partide görev yapıyoruz, bundan da gurur duyuyoruz."

Filmi beğendiğini belirten Meral Seçer de emeği geçen herkese teşekkür etti. Meral Seçer, "Atatürk'ün çocukluk yaşantısını küçük anekdotlarla biliyorduk fakat burada insanlığını, azmini, bir liderin çocuklukta yaşadığı süreçleri daha detaylı olarak, bazen gülerek bazen de duygulanarak izledik.  Filmin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Film hakkında bilgi veren yapımcı Emir Cömert, çocukların animasyon filmi sayesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını daha eğlenceli bir şekilde tanıtmayı amaçladıklarını aktardı. Kendisinin de küçük yaşta bir çocuğu olduğunu ve ondan ilham alarak böyle bir yapımı var ettiklerini belirten Cömert, "'Biz de bu topraklarda gerçekten yaşamış gerçek bir kahraman, hepimizin kahramanı olan birinin çocukluk dönemini çocuklarımıza anlatabilir miyiz' diye düşündük ve sonunda da Ulu Önder'imizin animasyon filmini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Atatürk'ün destansı kahramanlık hikayesini çocuklara anlatmak için 4 serilik filmin ilkinin galasını gerçekleştirdiklerini söyleyen yapımcı Kamuran Ayna ise "Biz buradan yola çıkarak artık Atatürk'ün acılarını, sevinçlerini hüzünlerini ama aynı zamanda çocukken isteklerini ve onun karşısında ne kadar dirayet gösterebileceğini göstermek istedik. Ulu Önder ile alakalı çok fazla film vardı ama biz ilk defa animasyon olarak çocukların daha dikkatini çekecek şekilde olmasını istedik. Umarım herkes beğenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Mustafa" animasyon filmi hakkında

25 Ekim 2024'te vizyona girecek "Mustafa" animasyon filmi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu edinen 4 filmlik bir serinin ilk filmi. İlk filmde Ulu Önder'in çocukluk dönemi, ikinci filmde gençlik dönemi, üçüncü filmde yetişkinlik dönemi, dördüncü filmde ise yaşının ilerlediği hayatının son dönemleri ele alınacak. Oyuncu Altan Erkekli'nin seslendirmesi; araştırmacı-yazar Erol Mütercimler'in danışmanlığında çekilen Mustafa filminin yapımcılığını ise Kamuran Ayna ve Emir Cömert üstlendi. Müziklerini Manga grubunun solisti Ferman Akgül ile sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur'un seslendirdiği film, Atatürk'ü anlatan ilk animasyon olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Çocukluğu 'Mustafa' Filmi ile Anlatıldı - Son Dakika

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