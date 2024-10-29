Atatürk'ün Kokusu 'Sonsuzluk' Kolonyasıyla Canlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Kokusu 'Sonsuzluk' Kolonyasıyla Canlandı

Atatürk\'ün Kokusu \'Sonsuzluk\' Kolonyasıyla Canlandı

Halis Özmen, Atatürk'ün parfümünden esinlenerek ürettiği 'Sonsuzluk' kolonyasını sergiliyor.

29.10.2024 14:20
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EDİRNE'de parfürmeri işleten Halis Özmen, Atatürk'ün vefat ettiğinde baş ucunda bulunan parfümden esinlenerek ürettiği ve 'Sonsuzluk' adını verdiği kolonyayı işletmesinde sergiliyor.

Kentte, Tarihi Ali Paşa Çarşısı'nda parfümeri işleten Halis Özmen, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda vefat ettiği sırada baş ucunda bulunan, sağlığında kullandığı 'Soir de Paris', Türkçe ismiyle 'Paris'te Akşam' isimli parfümden esinlenerek, kokuyu geliştirmeye karar verdi. Parfümün içerisine farklı notalardan oluşan 10 koku katan Özmen, 'Sonsuzluk' ismini verdiği kolonyayı üretti. Özmen, dükkanında bu kolonyaya özel köşe de oluşturdu. Atatürk resmiyle 'Sonsuzluk' kolonyasını sergileyen Özmen, müşterilerin de yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

'ATATÜRK'ÜN NASIL KOKTUĞUNU MERAK EDİP, ARAŞTIRDIK'

Türkiye'de asıl kokuyu üreten firmaya ulaştıklarını belirten Özmen, "Burada koku üzerine çalışıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün giyimini, kuşamını zaten herkes biliyor. Bu giyimin, kuşamın yanı sıra nasıl koktuğunu merak ettik. Detaylı bir şekilde araştırdığımızda orijinal ismi 'Soir de Paris' olan, 'Paris'te Akşam' anlamına gelen bu kokunun Türkiye'de bir firmanın da ürettiğini öğrendik. Biz de bu esansı kendimiz kolonya olarak üretip, herkesle buluşturmak istedik açıkçası" dedi.

'İÇERİSİNDE 10 FARKLI KOKU VAR'

Ürettiği kolonyanın diğer kolonyalardan farkının, sadece bir notadan oluşmaması olduğunu belirten Özmen, "Bu kokunun farkı, diğer kolonyalarda tek çeşit koku varken mesela limon kolonyasının içinde sadece limon varken; bu kolonyanın içinde çok farklı kokular var. Bir kokudan oluşan bir ürün değil. Detaylı olarak baktığımızda, üst notalar ve alt notalar olmak üzere toplamda 10 tane kokunun karışımı olan bir koku bu. Piyasadaki parfümlerin içeriğini araştırırsanız eğer on taneye yakın kokunun karışımından elde edilir. Bu kolonyanın da farkı dediğim gibi içinde üst nota ve alt notalarda oluşan kokulardan oluşmasıdır" diye konuştu.

'MERAK EDEN ÇOK FAZLA İNSAN VAR'

Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Özmen, "Dolmabahçe'de yatağının yanındaki, saatinin yanında bulunan bu şişeyi zamanında bir parfümör arkadaşımız araştırıyor. Ondan sonra bunu yurt dışında bir koleksiyonerden buluyor. Bunu Türkiye'de bir firmaya ürettiriyor. Biz de kokuyu orada bulduk açıkçası. Müşterilerimizden çok olumlu tepki aldık. Hatta bunu bilmeyen çok fazla insan var ve bunu öğrendiğinde çok sevinen, bize internet üzerinden ulaşan insanlar oldu. Gerçekten bu kokuyu merak eden çok fazla insan var; bizim gibi" dedi. Kokuya 'Sonsuzluk' ismi vermelerinin nedenine değinen Özmen, "Aslına bakarsanız beden ölür ama fikirler yaşar. O yüzden sonsuzluk ismini koyduk. Bizim de iş yeri ve şirket olarak sloganımız 'Mutlu et mutlu ol' olduğu için biz de insanları mutlu edersek, mutlu oluruz diye düşündük ve bunu insanlarımızla buluşturmak istedik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Edirne, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kokusu 'Sonsuzluk' Kolonyasıyla Canlandı - Son Dakika

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