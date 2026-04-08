Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi\'nde İran\'a ait adalarda patlamalar

Savaşın 40. gününde "ABD ile İran arasında ateşkes sağlandı" haberiyle dünya rahat bir nefes alırken, Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar meydana geldi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının haberinde, "Bu sabah, ateşkes sağlandıktan sonra Lavan Adası Rafinerisi'nde birkaç patlama meydana geldi" ifadelerine yer verildi. Haberde, patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı aktarıldı.

SİRİ ADASI'NDA DA PATLAMALAR

İran medyası, sabah saatlerinde Basra Körfezi'ndeki Siri Adası'nda da kaynağı henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

İran devlet medyası, Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleşen ateşkesin 10 maddelik şartlarını açıkladı:

ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi İran'a tüm yaptırımların kaldırılması İran'a birincil yaptırımların kaldırılması BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi

İSRAİL, LÜBNAN'A SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi. Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Geçici ateşkes karası sonrası Tahran'da protesto: ABD-İsrail karşıtı ve ateşkese tepki gösteren sloganlar atıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI

İran, ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’ teşekkür ederek, "İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.