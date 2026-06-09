Atlas’ın Annesinden Adalet Çağrısı: Bu Dava Tüm Çocukların Davası

Emir BENLİOĞLU/ -GÜNGÖREN'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması öncesi açıklama yapan anne Gülhan Ünlü, "Bu dava, sadece Atlas'ın davası değil. Bütün çocuklarımızın davası. Biz artık bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz" dedi.

Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine bugün başlanacak. Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülecek olan duruşmada 14 yaşındaki E.Ç. ilk kez hakim karşısında savunma yapacak. Duruşma, adliyenin içerisinde bulunan konferans salonunda görülecek. Duruşma öncesi Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'ye destek olmak için çok sayıda kişi adliye önünde toplandı. Duruşma öncesi anne Gülhan Ünlü, adliye önünde açıklama yaptı.

'MAALESEF Kİ KATİLLERLE BUGÜN YÜZ YÜZE GELECEĞİZ'

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, "Bugün 9 Haziran aylardır bugünü bekliyorduk aslında. İlk duruşmamız. Ah maalesef ki katillerle bugün yüz yüze geleceğiz. En büyük beklentimiz diğer, dört iştirakçinin de bugün işlem, işlem görmesi dört iştirakçi için de gerekli, cezanın verilmesini istiyoruz. Onların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesine tahammül edemiyorum artık. Bugün Atlas'ın davasında... Çok zorlanıyorum, kusura bakmayın. Bu dava, sadece Atlas'ın davası değil. Bütün çocuklarımızın davası. Biz artık bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz Kanunu'nda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Yasanın değişmesinde bizim çocuklarımızın da faydalanmasını istiyoruz. 'Yasa geriye işlemiyor' deniliyor. Neden kaybettiğimiz evlatlarımız için gerekli olan yapılmıyor? Bunu istiyoruz. Emsal karar istiyoruz" dedi.

'KATİLLERİN AİLELERİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Gülhan Ünlü, "Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızı gidip mezarına bakıyoruz. Onlar da aileleriyle görüşsün istemiyoruz. Katil, dışarıda katil istemiyoruz. 15 yaşında diye bunların 'çocuk' diye adlandırılmasını da istemiyoruz. Bunlar çocuk değiller. Cezayı işlerken, bu suçu işlerken çocuk değillerdi de yargılanırken neden çocuklar? Bunlar çocuk değiller, yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz. Hiç geçmedim şu ana kadar, hiç geçmedim. Kafe tekrar açıldı, tekrar kapatıldı, mühürlendi. Evet, en üst cezanın verilmesini bekliyoruz. Bunların da çocuk olarak sayılmasını istemiyoruz. Bunlar çocuk değiller, görüntüleri bütün Türkiye izledi. Bunca zamandır, bu görüntüler izlenip de diğer dört iştirakçinin hiçbir şekilde, çıkmasını istemiyoruz. Bugün bu kararın çıkmasını istiyoruz. Asla soğutmayacak. Yani bir, bir nebze olsun bile soğutmayacak. Zaten 21 yıllık ceza denildiği zaman şunu da defalarca kez söyledik; bu indirimler uygulandığında bunun yatarı 5 yıl. 5 yıl yatarı olacak. 5 yıl sonra bu katiller bizim aramızda, hepimizin yanından geçecek. Sizlerin çocukları da çok büyük tehlikede şu anda. Biz bu tehlikeyi önleyebilmek adına zaten bu savaşı veriyoruz. Bu mücadeleyi bunun için veriyoruz. Diğer çocuklarımızı da korumak adına veriyoruz. Bu sadece Atlas'ın davası değil. Hepimizin, bütün çocuklarımızın davası. Hepsini korumak adına zaten biz buradayız" ifadelerini kullandı.

'ÇIKIŞTA MEZARINA GİDECEĞİM'

Ünlü, "Buradan çıkışta gideceğim çünkü ben ona dün söz verdim. Adaletinin sağlanacağına, sonuna kadar arkasında duracağıma, evlatlarımızın hepsinin arkasında duracağıma, hepsinin adaletinin sağlanacağına evladıma söz verdim dün. Bugünden sonra da hep arkasında duracağım, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim bu mücadeleden. Sizler de lütfen vazgeçmeyin" dedi.