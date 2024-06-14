ATO ve ORSİAD Başkanlarından Kurban Bayramı Mesajı

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baran, mesajında, savaşlar, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı felaketler ve doğal afetler nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret etti.

İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistin'e uyguladığı zulmün devam ettiği günlerde bayramı buruk karşıladıklarını belirten Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın savaşlardan depremlere, iklim değişikliğinden ekonomiye kadar birçok zorlukla sınandığı bu dönemde iş dünyası olarak çalışarak, üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak gelecek nesillerimize çok daha güçlü bir ülke bırakmak istiyoruz. Bilimde, teknolojide en ileri seviyeye ulaşarak, yeşil dönüşümünü tamamlayarak çocuklarımıza güvenli bir dünya bırakmayı hayal ediyoruz."

Baran, bayramların birlik ve beraberliği her defasında daha çok pekiştirdiğini, "güçlü Türkiye" hedefine daha sağlam adımlarla ilerlemeye vesile olduğunu bildirdi.

"Eski bayramları yeniden canlandırmak gerek"

ORSİAD Başkanı Çamur da bayramların insanları bir arada tutan en müstesna günler olduğuna işaret etti.

Bayramların değerini her geçen yıl daha fazla anladıklarını vurgulayan Çamur, şunları kaydetti:

"Eski bayramlara özlem duymak yerine eski bayramları yeniden canlandırmak, yaşatmak, gelecek nesillerimize olduğu gibi aktarmak için her zamankinden fazla çaba göstermek gerek. Toplumsal yapımızı, birliğimizi ve dirliğimizi güçlendiren, dayanışma ve yardımlaşmayla birlikte barış ortamını tesis eden bayramları, bayram gibi kutlamak gerek. Yeter ki kenetlenelim, baş edemeyeceğimiz hiçbir sorun yok."

Çamur, Ankaralı sanayiciler olarak ilin sanayisini geliştirip büyütmek, Türkiye ekonomisini güçlendirmek adına tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Üst çatı kuruluşlarıyla, odalar ve derneklerle sanayi alanında yeni projelerin uygulamaya konulması için büyük gayret gösterdiklerine dikkati çeken Çamur, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomik kalkınmaya destek, halkın refah ve mutluluğuna katkı için canla başla mücadeleyi sürdürüyoruz. Yüksek enflasyon, işsizlik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, cari açık, dış borç yükü gibi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ekonomik sorunlarımızla baş etme noktasında ekonomi yönetiminin yoğun gayretini görüyor, iş dünyasının temsilcileri olarak biz de elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Ancak yapılacak daha çok iş, atılması gereken daha büyük adımlar olduğunu da biliyoruz. Vergileme ve yatırım ortamının güçlendirilmesi başta olmak üzere birçok alanda yapısal reformun artık kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyoruz."