Av yasağı öncesi büyük tekneler, yaz aylarında küçük balıkçılar hamsi ile kar elde etti - Son Dakika
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Av yasağı öncesi büyük tekneler, yaz aylarında küçük balıkçılar hamsi ile kar elde etti

Av yasağı öncesi büyük tekneler, yaz aylarında küçük balıkçılar hamsi ile kar elde etti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen yıl Marmara Denizi'nde hamsi avcılığının durdurulması kararı alındı. Bu karar sayesinde Marmara Denizi'nde hamsi bereketli bir sezon geçirdi. Büyük tekneler av yasağı öncesi son seferlerini yaparken, küçük balıkçılar yaz aylarında da avlanmaya devam ederek vatandaşlara ucuz balık sunmayı umuyor. Ancak kaçak avcılık ve yem fabrikalarının etkisiyle balıkçılar gelecekle ilgili endişelerini dile getiriyor.

13.04.2024 11:41  Güncelleme: 11:48
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Av yasağı öncesi son seferlerini yapan büyük tekneler ile yaz aylarında da avlanmaya devam edecek küçük balıkçılar hamsi ile kar elde etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ekosistemin korunması amacıyla geçen yıl Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki hamsi avcılığının durdurulması kararı, Marmara Denizi'nde hamsinin bereketli bir sezon geçirmesine imkan sağladı.

Gırgır olarak tabir edilen büyük balıkçı teknelerinin 15 Nisan'da yasağa tabi tutulmasıyla denizlerde balık avına devam edecek küçük balıkçılar, yaz mevsiminde de vatandaşa ucuz balık yedirmeyi umuyor.

Büyük tekneler ise yeni sezona hazırlanmak için kıyıya demirleyecek.

İldeki 6 balıkçı kooperatifinin bağlı olduğu Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Birliğinin Başkanlığını yürüten Recai Sert, AA muhabirine, geçen yıl Marmara Denizi'nde uygulanan yasak nedeniyle bütün teknelerin hamsiden büyük fayda gördüğünü söyledi.

Ancak av yasağı döneminde kaçak avcılığın arttığını vurgulayan Sert, şunları kaydetti:

"Bizim yüzümüzü bu yıl en çok güldüren hamsi oldu. Karadeniz'de Abhazya'da çok balık oldu. Fakat Gürcistan tarafında çok sayıda yem fabrikası var. Şu anda en tehlikeli durum bu yem fabrikaları. Olağanüstü balık işliyorlar. Bu işlenen yem çupra, levrek yetiştiricilerinin işine geliyor. O yemi alıyorlar ve tesislerde kullanıyorlar. Aslında kendi silahımızla kendimizi vuruyoruz. O geleceğimiz, çocuklarımız için çok büyük bir sıkıntı. Parası da güzel olduğu için tekneler 500-600 ton balık tutuyor. Biz balığı burada tutmazsak Abhazya, Gürcistan tutuyor. İğne Ada'dan Hopa'ya kadar balığın iki aylık geçiş süreci var. Bu iki ayda balığa ne kadar az darbe yaparsak seneye o kadar fazla faydasını görürüz ama biz ne kadar korusak da karşı taraf korumuyor. Türkiye ile bu ülkeler arasında çalışma yapılması lazım. Çünkü gelecekle alakalı en büyük sıkıntımız o."

Balıkçılığın geleceği için balıkların geçiş noktası olan İstanbul Boğazı'nın gırgır avcılığına kapatılması gerektiğini anlatan Sert, Marmara Denizi'ndeki ufak balıkçıların ancak balıkların yüzde 5 ile 10'nuna ulaşabildiğine dikkati çekti.

Sert, nisan ortasında başlayacak av yasağı ile tekneleri barınaklara alarak 4 ay boyunca yeni sezon için hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.

"Halkımıza bu yaz itibarıyla daha ucuz balık satacağız"

Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş ise Marmara Denizi'nde av sezonunun kendileri için biraz durgun geçtiğini ancak Karadeniz ve Marmara Denizi'nin doğusunda hamsinin etkili olduğunu söyledi.

Yaz sezonunda küçük balıkçıların avlanmaya devam ederek vatandaşlara ucuz balık yedireceğini öngördüklerini belirten Karataş, şöyle konuştu:

"Şu anda kooperatifimizde bile bir buçuk kilo hamsiyi 100 liraya satıyoruz. Mevsim itibarıyla durgun ama bir tek hamsi oldu. Palamut, lüfer, çinekop, tekir olmadı. Marmara bölgesine baktığımız zaman hamsi dışında mevsim durgun geçti diyebiliriz. İklim değişikliğinin büyük etkenleri var. Balık göç yolları bir şekilde etkilendi. Eylül-ekimde balık akıp bu yana gelecekken temmuz, ağustosta dahi balık geliyor. İklim değişikliğinin büyük etkeni oluyor buna. Balıklar akımı yaptığı zaman tabi ki yer yer değişiklikler oluyor. Bizim burada da aynı şekilde oluyor ama halkımıza bu yaz itibariyle daha ucuz bir balık satacağız Allah'ın izniyle. Gırgırlar 15 Nisan itibariyle yasağa giriyor. Gırgırlar yasağa girdikten ve balık kıyıladıktan sonra bizim küçük balıkçılarımız avlanmaya çıkıyorlar. Bundan dolayı biraz hamsi, istavrit, sardalye göstergeleri iyi gösteriyor."

Eşi Güler Topalak ile denize açılan ve 50 yıldır balıkçılıkla geçinen Fahri Topalak da "Eşimle birlikte balıkçılık yapıyorum. Büyük tekneler yaza girdi. Ben en çok lüfer ve zarganadan memnun kaldım. Diğer balıklarda ise baya bir eksiklik var. Büyük ihtimalle buradan göç ettiler ve geri dönüş olmadı. Avlayabileceğimiz balıklardan tekir, kalkan çok az." dedi.

Ağlara büyük zarar veren yunusların kendilerine büyük sorun çıkardığından dert yanan balıkçı Vedat Yamaner ise "O yüzden bizim için zor olacak gibi. Yunusların artışıyla her şey bitiyor. Bunun yanında kaçak avcılık da etkiliyor bizi." diye konuştu.

Mevsim itibarıyla denizdeki balıkların iyi durumda olduğunu belirten balıkçı Yalçın Aslan da yaz sezonunun balıkçılar için iyi geçmesini diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Av yasağı öncesi büyük tekneler, yaz aylarında küçük balıkçılar hamsi ile kar elde etti - Son Dakika

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