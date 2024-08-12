Baba ile oğul birbirine girdi! Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı - Son Dakika
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Baba ile oğul birbirine girdi! Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı

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Avcılar'da yaşanan olayda bıçakla saldıran şüpheli, babasının ölümüne ve annesi ile kardeşinin yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, olayın ardından adli makamlara teslim edildi.

12.08.2024 15:21
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İstanbul Avcılar'da bıçakla saldırdığı babasının ölümüne, annesi ve kardeşinin yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

TARTIŞMANIN SONU CİNAYETLE BİTTİ

Olay, sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. 33 yaşındaki Ümit Kaya, aynı apartmanda babası Cemil Kaya (62), annesi Hanım Kaya (60) ve kardeşi Bülent Kaya (35) ile karşılıklı dairelerde oturuyordu.

Ümit Kaya bu sabah eşi ile, karşı dairede oturan ailesinin yanına gitti. Kaya ve eşi o sırada kahvaltı yapan ailesiyle birlikte masaya oturdu. Bir süre sonra Ümit Kaya ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kardeşi Bülent Kaya arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ümit Kaya, eline geçirdiği bıçakla babası Cemil Kaya ile annesi Hanım Kaya'yı baş, dirsek ve karnından, kardeşi Bülent Kaya'yı ise elinden bıçakladı. Ümit Kaya'nın eşi Serpil Kaya çığlıklar atarak binadan çıktı.

Sesleri duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları yakında bulunan hastanelere kaldırdı. Karnından bıçaklanan baba Cemil Kaya, Avcılar'da kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Babasını öldüren, annesi ve kardeşini de yaralayan Ümit Kaya gözaltına alındı.

"KADININ ELLERİ TİTRİYORDU"

Mahallede esnaf olan Necmi Kurtaran, kendisinden yardım isteyen kadının korkudan titrediğini ve yalın ayak olduğunu belirterek, "Kadının elleri titriyordu. 112'yi aradım 155'i aradım. Kimin kimi öldürdüğünü bilmiyorum. Babası vefat etmiş. Birkaç gün önce buraya geldi. Çay içti. Dürüst insanlardı, mutlaka bir rahatsızlık olmalı" dedi.

İş yeri sahibi Emrah Karalük de aile içinde sorunlar olduğunu duyduğunu belirterek, "Düzgün bir çocuk. 17 senedir buradayız, komşumuzdur, iki veya üç çocuğu var. Gayet efendi çocuk. Kardeşi 3-4 gün önce rahatsızlık geçirmiş. Sabah kahvaltıda tartışmışlar. Duyunca şok olduk" diye konuştu.

Baba ile oğul birbirine girdi! Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı
Kaynak: AA

İstanbul, Avcılar, Baba, Olaylar, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ile oğul birbirine girdi! Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Coronaci : Ah be kardesim hic bir baba evladina kiyamaz ne diye babana ters yapiyosun bugun var yarin yoklar oburgun herkez gidecek . 20 3 Yanıtla

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