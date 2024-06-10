Site havuzunda tartıştıkları kadınları darbettiler - Son Dakika
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Site havuzunda tartıştıkları kadınları darbettiler

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi'ndeki kavga görüntülerinin sosyal medyadan yayımlanması üzerine olaya müdahale etti. Ekipler, bir sitenin havuzunda T.K, kızı B.B. ve kızının arkadaşı C.C. ile O.Y, M.T. ve yaşı 18'den küçük M.Y.K arasında tartışma yaşandığını belirledi. Çıkan kavgada 3 kadını darbeden O.Y, M.T. ve M.Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.T'nin 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'taksirle yaralama' suçlarından 3, O.Y'nin 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından 8 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.Y. ve M.T. adliyeye gönderilirken M.Y.K. ailesine teslim edildi.

10.06.2024 15:22
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İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde bir sitenin havuzunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda kadınları darbeden 3 saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

HAVUZBAŞINDAKİ KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANDI

Olayda 1 kişi bıçakla yaralanırken, çevredekiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, T.K, kızı B.B. ve kızının arkadaşı C.C. ile O.Y, M.T. ve yaşı 18'den küçük M.Y.K arasında tartışma yaşandığını belirledi.

3 KADINI DARBEDEN ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Çıkan kavgada 3 kadını darbeden O.Y, M.T. ve M.Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.T'nin "çocuğun cinsel istismarı", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "taksirle yaralama" suçlarından 3, O.Y'nin "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 8 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.Y. ve M.T. adliyeye gönderilirken M.Y.K. ailesine teslim edildi.

Site havuzunda tartıştıkları kadınları darbettiler
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tahtakale, İstanbul, Avcılar, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Site havuzunda tartıştıkları kadınları darbettiler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Özgür Özer: Bukadar suç kayıtları var anladığım kadarıyla daha çok işlesinler diye dışarda gezmeleri sağlanıyor adalet tarafından. Kendi çocukları güvenlikli yerlerde yaşadığı için mi rahatlar yoksa gerçekten halkın bu şekilde darp edilmesi, bıçaklanması, öldürülmesi hoşlarınamı gidiyor anlayabilmek imkansız… 0 0 Yanıtla

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