Avcılar\'da park yeri yüzünden başlayan kavga büyüdü: Cip 3 kişiye çarptı, 5 kişi tutuklandı

AVCILAR'da iki grup arasında çıkan 'park yeri' kavgasının detayları ortaya çıktı. Kavga sırasında yaralanan Erdem B. (34)'nin yakınlarına ait olduğu öğrenilen cipin, karşı gruptaki 3 kişiye çarptığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

PARK YERİ TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Cihangir Mahallesi'nde 18 Ekim saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Erdem B. ve Erdinç B. ile Yunus Emre Ö. (26), Emirhan Ö. (24) ve Selim Ö. (52) arasında 'park yeri' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada Erdem B. yaralandı. Kavganın ardından Erdem B.'nin yakınlarına ait olduğu öğrenilen 34 GRJ 58 plakalı cip, boş arazide Yunus Emre Ö., Emirhan Ö. ve Selim Ö.'ye çarptı. Cipin sürücüsü kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yunus Emre Ö. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emirhan Ö. ise Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Emre Ö. ile Emirhan Ö.'nün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kesici aletle yaralanan Erdem B. de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Selim Ö. ise sağlık raporunun alınmasının ardından Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ, 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. İncelemelerde, cipin 3 kişiye çarptığı olayın, kesici aletle yaralamanın yaşandığı kavganın devamı olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem B., Erdinç B., Emirhan Ö., Selim Ö. ve Yunus Emre Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.