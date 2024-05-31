AVM ve Zincir Marketlerde Satılan Kurbanlıkların Dini Vecibelere Uygun Kesilmediği İddia Ediliyor - Son Dakika
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AVM ve Zincir Marketlerde Satılan Kurbanlıkların Dini Vecibelere Uygun Kesilmediği İddia Ediliyor

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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, AVM ve zincir marketlerde satılan kurbanlıkların dini vecibelere uygun kesilmediğini belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama beklediklerini söyledi. Yardımcı, ayrıca kurban komisyonlarında kasap odalarının da yer almasını talep etti.

31.05.2024 09:56
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TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, AVM ve zincir marketlerde satılan kurbanlıkların dini vecibelere uygun kesilmediğini belirterek, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama beklediklerini kaydetti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderilen dilekçede, Kurban Bayramı yaklaştıkça AVM ve zincir marketlerde kurbanlık et satışı reklamları yapıldığı belirtildi. Bu kesimlerin bayramdan önce yapılarak satışa hazır hale getirildiğinin çok açık ortada olduğu kaydedilen dilekçede, şöyle denildi:

"Çünkü ülkemizde yüksek sayıda hayvanın, günlük ve sabahın erken saatlerinde kesilerek işlemeye gönderecek kesimhane bulunmamaktadır. Kaldı ki, kurban kesimi için namaz vaktinden sonra kesime başlanılması gerekmektedir. Yıllardır bu böyle devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda geçtiğimiz yıl olduğu gibi tekrar beyanat vermesi gerekmektedir. Tabii ki dini vecibelerimizle kimsenin oynamaya hakkı yoktur. Hem kilo ile et satılıyor hem de gününden önce kesim yapılıyor ve bunların bir an evvel tarafınızdan kamuoyunun basın aracılığıyla bilgilendirilmesini istiyoruz."

'KOMİSYONLARDA KASAP ODALARI DA BULUNSUN'

Dilekçede, her yıl kurulan kurban komisyonlarına ilişkin de şu talepte bulunuldu:

"Odalarımız kurban komisyonlarında yer almamaktadır. Kurban komisyonlarına her türlü destek sözlü olarak odalarımız tarafından sağlanmaktadır. Odalarımızın komisyonlara dahil edilmesiyle daha hızlı bilgi akışı ve destek sağlanabilecektir."

BAYRAM NAMAZINDAN SONRA KESİM BAŞLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan başvuruya ilişkin açıklama yapan Osman Yardımcı, "Diyanet İşleri Başkanımızla bunu bir-iki ay evvel burada bir etkinliğe katıldığında görüşmüştük. Bir dilekçe de veriyoruz. Kurban, bayramın birinci günü bayram namazından sonra kesilmeye başlar. Ehli olmayan ve dini vecibelerimize uymayan şekilde kurban kesildi mi, Sayın Diyanet İşleri Başkanımız çıkacak ve 'Ehli olmayan kurban kesilmez' demelidir. Marketlerin, zincir marketlerin sattığı kurban değil. Bunlar 1 hafta önceden bu etleri stokluyorlar. Bakın diyor ki; 'Mini mini koç 12 kilo', fabrikan mı var senin? Aynı kiloda 100 koç çıkaracaksın? Yok öyle bir şey. Milleti kandırmanın anlamı yok. Dini vecibelerimizi yapıyoruz" dedi.

'DİNİMİZDE VACİP DEĞİL'

Kurban keseceklerin de dini vecibelere uygun kesime dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Yardımcı, şöyle konuştu:

"Marketlerden, AVM'lerden kurban almasınlar. Bugün dinimizde de diyor, günü gelmeden kesilmez. Diyanet İşleri Başkanı da inanıyorum ki çıkacak, benim gibi diyecek ki 'Bu dinimizde vacip değildir.' Bizim kurbanlarımızla oynamasınlar. Ticaret şekline getirdikleri zaman hem bizim üreticimiz zarar ediyor hem de vatandaşı kandırıyorlar. Hiçbir market gününde kesmiyor. Gününden evvel kesilen hayvanlar da zaten kurban olmuyor. Onun için onlar kilo ile et satıyorlar."

AVM ve Zincir Marketlerde Satılan Kurbanlıkların Dini Vecibelere Uygun Kesilmediği İddia Ediliyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AVM ve Zincir Marketlerde Satılan Kurbanlıkların Dini Vecibelere Uygun Kesilmediği İddia Ediliyor - Son Dakika

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