Avrupa Birliği ve 10 ülke, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah alışverişine karşı

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Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi ve 10 ülke, "Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah alışverişine" karşı olduklarını bildirdi.

Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore, İngiltere ve ABD'nin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi, "Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah alışverişine" ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, bu ülkelerin silah alışverişine karşı oldukları belirtilirken Kuzey Kore ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların, iki ülke arasındaki "yasa dışı silah ticaretinden" dolayı uygulandığı belirtildi.

Yapılan silah ticaretindeki ürünlerin "Rusya tarafından Ukrayna'ya saldırılarda kullandığı" ifade edilen açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğinden endişe duyulduğu kaydedildi, bu işbirliğinin Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'nın BMGK'nin 1718 sayılı kararı uyarınca kurduğu komitenin uzmanlar heyetinin görev süresini uzatacak olan BMGK kararını veto etmesi kınandı.

Rusya ve Kuzey Kore'nin yasa dışı silah ticaretlerinin durdurulması çağrısı yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silahları, balistik füzeleri ve bunlara ilişkin programları bırakmaya ilişkin adımlar atması teşvik edildi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore, Kore Yarımadası'ndaki barışın sağlanması için diplomatik yöntemlere geri dönmeye çağrıldı.

Başta ABD olmak üzere Batılı birçok ülke, Kuzey Kore ile Rusya arasında geçen yıl yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretleri, askeri işbirliği ve silah alışverişi şeklinde yorumlanmış ve bu yönde birçok iddiada bulunmuştu.

Öte yandan Kuzey Kore söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkenin silah sistemlerinin Rusya'ya ihraç edildiğine ilişkin iddiaların hatalı bir bakış açısı ve kurguyla oluşturulduğunu söyleyerek, askeri alanda teknolojilerini herhangi bir ülkeye transfer etme ya da kamuya açma niyetleri bulunmadığını belirtmişti.