Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakına Belçika ve Hollanda'dan Katılım - Son Dakika
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Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakına Belçika ve Hollanda'dan Katılım

Belçika'da aşırı sağcı Vlaams Belang (VB) ile Hollanda'da ırkçı ve İslam düşmanı Geert Wilders'ın liderlik yaptığı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın başını çektiği Avrupa Birliği (AB) karşıtı 'Avrupa'nın Vatanseverleri' ittifakına katıldı. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yeni siyasi grup kurma hedefiyle hareket eden bu ittifaka katılan partiler, Avrupa'da milliyetçi partilerin güçlendiğini ve AB'ye karşı daha az göç ve daha az AB zamanının geldiğini vurguladılar. Bu katılımla birlikte Avrupa'nın Vatanseverleri, AP'de siyasi grup kurmak için gerekli olan en az 7 ülkeden üye şartını sağlamış oldu.

07.07.2024 14:45
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Belçika'da aşırı sağcı Vlaams Belang (VB) ile Hollanda'da ırkçı ve İslam düşmanı Geert Wilders'ın liderlik yaptığı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın başını çektiği Avrupa Birliği (AB) karşıtı "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına katıldı.

VB'nin lideri Tom Van Grieken, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orban'ın Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kurmaya çalıştığı yeni siyasi grup Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakına katıldıklarını duyurdu.

Van Grieken, "Avrupa'da yeni bir rüzgar esiyor. Milliyetçi partiler her zamankinden daha güçlü. Avrupa'mıza sevgimizden dolayı daha az AB ve daha az göç zamanı." ifadesini kullandı.

Wilders da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PVV'nin Avrupa'nın Vatanseverleri oluşumuna dahil olduğunu duyurarak, şunları kaydetti:

"Biz PVV vatanseverleriyiz, güçlü ve egemen ulusumuzu seviyoruz. Yasa dışı göçe karşı direniyoruz. Barış ile özgürlüğü savunuyoruz ve Ukrayna'yı destekliyoruz. Yahudi-Hıristiyan mirasımızı ve ailelerimizi koruyoruz."

Söz konusu partilerin katılmasıyla Avrupa'nın Vatanseverleri, AP'de siyasi grup kurmak için en az 7 ülkeden üye şartını sağlamış oldu. Orban'ın yeni grubun kurulduğuna dair resmi duyuruyu yarın yapması bekleniyor.

Son yapılan AP seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesinin ardından siyasi partiler arası ittifaklar da şekillenmeye başlamıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 30 Haziran'da bir araya gelen aşırı sağcı ve AB karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) partilerinin temsilcileri, AP'de "Avrupa'nın Vatanseverleri" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifak kurduğunu duyurmuştu.

Aşırı sağcı İspanyol Vox ve Portekizli Chega partileri de ittifaka katıldığını açıklamıştı.

AP'de mevcut aşırı sağcı grup Kimlik ve Demokrasi'nin (ID) çatısındaki Fransız Marine Le Pen başkanlığındaki Ulusal Birlik (RN), henüz hiçbir siyasi grubun mensubu olmayan Almanya İçin Alternatif (AfD) ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) mensubu İtalyan Lega partilerinin ittifaka katılacak potansiyel adaylar olduğu düşünülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakına Belçika ve Hollanda'dan Katılım - Son Dakika

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