Avrupa Parlamentosu: Türkiye'nin AB Süreci Donmuş Halde Kalmalı - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu: Türkiye'nin AB Süreci Donmuş Halde Kalmalı

Avrupa Parlamentosu'nun dün Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda kabul edilen 2023-2024 Türkiye raporu ile ilgili "Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) süreci dondurulmuş halde kalmalı" başlıklı açıklamasında, "Milletvekilleri, Türkiye'nin üyelik süreci dondurulmuş olsa bile, bu süreci canlı tutmanın başlıca nedeninin Türk toplumunun, özellikle de Türk gençlerinin, demokratik ve Avrupa yanlısı arzuları olduğunu vurguluyor" denildi.

08.05.2025 15:06  Güncelleme: 15:59
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(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda dün kabul edilen 2023-2024 Türkiye raporu ile ilgili "Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) süreci dondurulmuş halde kalmalı" başlıklı açıklamasında, "Milletvekilleri, Türkiye'nin üyelik süreci dondurulmuş olsa bile bu süreci canlı tutmanın başlıca nedeninin Türk toplumunun, özellikle de Türk gençlerinin, demokratik ve Avrupa yanlısı arzuları olduğunu vurguluyor" denildi.

Avrupa Komisyonu'nun 2023-2024 Türkiye raporu dün 367 lehte, 74 aleyhte ve 188 çekimser oyla Strazburg'taki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edildi. Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye'nin AB süreci donmuş halde kalmalı" başlıklı yazılı açıklamasında, milletvekillerinin Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik öneminin hükümetin demokratik anlamdaki gerilemesini telafi edemeyeceğini ve AB üyelik kriterlerinin müzakereye açık olmadığını belirttiği aktarıldı.

"Parlamento Türk hükümetini dinamik ve stratejik bir ortaklık yönünde çalışmaya devam etmeye çağırır"

Açıklamada, raporda milletvekillerinin Türk toplumunun büyük bir bölümünün demokratik ve Avrupa yanlısı isteklerine rağmen mevcut koşullar altında Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin devam edemeyeceğini belirttiği kaydedildi. Türk hükümetinin demokratik anlamda temel eksiklikleri gidermekte başarısız olduğunun kaydedildiği raporda, AB içinde "katılım sürecinin zararına olabilecek farklı bir ilişki çerçevesine" doğru bir kaymaya işaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "Parlamento, Türk hükümetini, AB kurumlarını ve AB üye ülkelerini, özellikle iklim eylemi, enerji güvenliği, terörle mücadele işbirliği ve bölgesel istikrar konularına vurgu yaparak daha yakın, dinamik ve stratejik bir ortaklık yönünde çalışmaya devam etmeye çağırır" denildi.

Protestoların "sert bir şekilde bastırılması" kınandı

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin Türkiye'de demokratik standartların giderek kötüye gitmesinden ve eleştirel seslerin bastırılmasından endişe duyduğunun aktarıldığı açıklamada, "Son dönemde gerçekleşen barışçıl protestoların sert bir şekilde bastırılmasını ve yüzlerce protestocunun suç işlediklerine dair herhangi bir delil olmaksızın alelacele açılan toplu davalarda yargılanmasını kınamaktadırlar. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ayrıca İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıları, yaklaşan seçimlerde meşru bir rakibin aday olmasını engellemeyi amaçlayan siyasi amaçlı bir hareket olarak değerlendirmektedir. Mevcut Türk makamları bu eylemleriyle ülkeyi tamamen otoriter bir modele doğru itmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AB üyeliğini demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıklara saygı ve azınlıkların korunması, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuka uyum ve AB'nin ortak dış ve güvenlik politikasına uyumu garanti eden istikrarlı kurumlar gibi belirli katılım kriterlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğu vurgulanarak, "Rapora göre bunlar mutlak kriterlerdir, stratejik değerlendirmelere veya müzakerelere tabi konular değildir" denildi.

"Milletvekilleri, Erdoğan'ın yasa dışı ziyareti ve provokatif açıklamalarını kınamaktadır"

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgal altındaki bölgelerine yaptığı son yasa dışı ziyareti ve 'provokatif açıklamalarını' tek taraflı bir eylem ve Kıbrıs Rum ve Türk toplumlarının çıkarlarına karşı doğrudan gayrimeşru bir müdahaleyle eşdeğer olarak kınamaktadır.

Milletvekilleri, Türkiye'nin üyelik süreci donmuş olsa bile, bu süreci canlı tutmanın başlıca nedeninin Türk toplumunun, özellikle de Türk gençlerinin, demokratik ve Avrupa yanlısı arzuları olduğunu vurguluyor.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik önemini ve Karadeniz, Ukrayna ve Orta Doğu gibi uluslararası güvenlik açısından kritik bölgelerde artan varlığını ve etkisini kabul etmektedir. Türkiye stratejik bir ortak ve NATO müttefikidir. Milletvekilleri ayrıca AB'nin güvenlik, ticaret, ekonomi ve göç alanlarında yakın ilişkilere sahip olduğu bir ülkedir. Dolayısıyla yapıcı bir diyaloğun sürdürülmesi ve karşılıklı stratejik çıkar alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi önemlidir. Ancak Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, demokratik gerilemenin ve AB ortak dış ve güvenlik politikasına uyum sağlanamamasının bu konuda önemli bir ilerleme kaydedilmesini engelleyeceği uyarısında bulunuyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu: Türkiye'nin AB Süreci Donmuş Halde Kalmalı - Son Dakika

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