Avrupa Sosyalist Partisi'nden CHP'ye Destek Ziyareti - Son Dakika
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Avrupa Sosyalist Partisi'nden CHP'ye Destek Ziyareti

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Avrupa Sosyalist Partisi (PES) heyeti, CHP'ye dayanışma ziyaretinde bulunarak Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep etti. Heyet ayrıca tutuklanan belediye başkanları, gazeteciler ve öğrenciler için de destek mesajı verdi.

05.04.2025 20:46  Güncelleme: 22:29
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(ANKARA)- CHP'ye dayanışma ziyaretinde bulunan Avrupa Sosyalist Partisi (PES) heyeti üyeleri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklanan belediye başkanları, gazeteci ve öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Avrupa Sosyalist Partisi (PES) heyeti CHP'ye dayanışma ziyaretinde bulundu. Heyet, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Heyet içinde yer alan Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, İtalya Demokrat Parti Milletvekili Giuseppe Provenzano  ve Belçika Sosyalist Parti Üyesi Juliette Delacroix ANKA Haber Ajansı'na Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep eden PES üyesi ve Atina Belediye Başkanı  Haris Doukas, şunları kaydetti:

"Buraya sizinle çok önemli bir mesajı paylaşmak için geldim. Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. İmamoğlu'nun derhal serbest  bırakılarak demokrasi  ve hukukun üstünlüğü mücadelesini devam ettirmesine destek vermek istiyoruz. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı'na demokrasi yolunda yürüttükleri bu mücadelede dayanışmamızı ve desteğimizi belirtmek istiyoruz."

İtalya Demokrat Parti Milletvekili Giuseppe Provenzano, demokrasiye yapılan açık  saldırıya karşı sessiz kalamayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada Ekrem İmamoğlu'nun hukuk dışı ve kabul edilemez bir şekilde tutuklanması kararına karşı dayanışma duygularımızı ifade etmek için bulunuyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun diğer siyasi tutukluların, öğrencilerin ayrıca gazetecilerin derhal serbest bırakılması talebimizi yinelemek istiyoruz. Avrupalılar olarak bizler demokrasiye yönelik bu kadar açık ve net bir saldırı karşısında sessizliğimizi koruyamayız."

Belçika Sosyalist Parti Üyesi Juliette Delacroix da şunları kaydetti:

"Burada tam ve yılmaz desteğimizi, dayanışma duygularımızı ifade etmek üzere bulunuyorum. Hem Türk hakıyla dayanışma duyguları içerisindeyiz, hem Ekrem İmamoğlu'yla hem de CHP ile. Onlara desteğimiz tamdır ve bundan sonrada devam edecektir. Son dönemde yaşanan bu gelişmeler aslında son derece endişe uyandırıcı. Siyasi baskı ve demokrasinin gerilemesine işaret eden gelişmeler olmuştur. Avukatların, gazetecilerin ve öğrencilerin tutuklanması sebebiyle Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin münferit bir olay olmadığını görüyoruz. Basın özgürlüğünün tekrar tesis edilmesi gerekiyor ve barışçıl protestolara izin verilmesi gerekiliyor. Çünkü demokrasinin olmazsa olmaz şartlarıdır bunlar.

Sadece son dönemde Türkiye'de yaşananlarda değil ABD'de ve Avrupa Kıtası'nda bilhassa aşırı sağ partilerin hamleleriyle desteklenen demokrasinin gerilemesine tanıklık ediyoruz. Demokratik kurumlara saldırıldığına tanık oluyoruz, sivil topluma ve medya özgürlüğüne de aynı zamanda.

Hukukun üstünlüğüne olan  tam desteğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Temel hakların güvence altına alınması gerekiyor. Bu konuda yaşanacak gelişmelere  olan tam dayanışma ve destek hislerimizi paylaşmak istiyoruz. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nu ve haksız yere tutuklanmış olan diğer kişilerin derhal serbest bırakılası yönündeki çağrımızı da yinelemek istiyoruz. Bu demokrasi ile otokrasi arasında bir mücadele."

Avrupa Sosyalist Partisi\'nden CHP\'ye Destek Ziyareti
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Sosyalist Partisi'nden CHP'ye Destek Ziyareti - Son Dakika

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