Avukatlar 2025 CMK Ücretlerine Tepki Gösterdi

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(İSTANBUL) - Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ) üyesi avukatlar, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde toplanarak 2025 yılı CMK Ücret Tarifesi'ne tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan avukat Handenur Dayıca, "Siyasi iktidarın CMK ücretleri üzerinden gerçekleştirdiği yoksullaştırma politikalarını, ekonomik baskıyı ve yurttaşın savunma hakkına saldırıları da hep birlikte püskürteceğiz" dedi. Dayıca, CMK Ücret Tarifesi'nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesi ve CMK ücretlerinin vergiden muaf tutulmasını talep etti.

ASİ üyesi avukatlar,2025CMK Ücret Tarifesi'nin yetersizliğine karşı ses yükseltmeye devam ediyor. Çağlayan Adliyesi önünde toplanan avukatlar, "Avukatın emeği sömürülemez", "Eşit işe eşit ücret", "CMK'da angaryaya son" yazılı pankartlarla tepkilerini dile getirdi. Açıklamaya birçok hukukçu grubu destek verdi. Avukat Hareketi, Avukat Sendikası, Adalet İçin Hukukçular, Halkçı Hukukçular, Sol Hukuk, Demokrasi İçin Hukukçular, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Yurtsever Hukukçular eyleme katılanlar arasındaydı.

Grup adına basın açıklamasını Avukatın Sesi İnisiyati'nden Handenur Dayıca okudu. Dayıca, 2025 CMK Ücret Tarifesi'ne yapılan yüzde 40'lık zammın yetersizliğine dikkat çekerek, bu oranın siyasi iktidarın bakanlıkları tarafından belirlendiğini ileri sürdü. Dayıca, "Resmi enflasyonun bile çok altında kalan bu sözde zam oranlarını kabul etmeyen ASİ avukatlarız. Bugün ülkemizdeki ekonomik kriz nedeni ile birçok meslek grubu gibi avukatlık mesleğini icra etmek de her geçen gün zorlaşmaktadır. Meslektaşlarımız geçinemez hale getirilirken, meslek itibarı ayaklar altına alınmaktadır" dedi.

"Sözde zammı kabul etmiyoruz"

ASİ olarak "CMK Ücret Tarifesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlensin" talebiyle meslektaşlarından topladıkları bin imzayı 17 Şubat'ta Maliye Bakanlığı'nın İstanbul İl Defterdarlık Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini hatırlatan Dayıca, şöyle konuştu:

"CMK ücretlerinin revize edilmesini ve KDV'den muaf tutulmasını talep ettiğimiz bu başvurunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha vurguluyoruz. Bununla da yetinmedik. 2025 yılına girmeden önce Ankara'ya giderek bu imzaları Adalet ve Maliye Bakanlığı'na elden teslim ettik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CMK tarifesinin 'insanca yaşama ve meslek onuruna yaraşır' şekilde düzenlenmesi için çalışmalar yürüttük. Ancak tüm bu çabalarımız siyasi iktidar tarafından göz ardı edilerek resmi enflasyonun bile altında bir zam yapılmıştır. Böyle bir sözde zammı kabul etmiyoruz.

Bizler, Türkiye'de zor koşullar altında mesleki faaliyetlerini sürdürmeye çalışan avukatlar olarak her gün ekonomik baskı ve şiddete uğrama riskiyle karşı karşıyayız. Ancak hiçbir korkuya kapılmadan, hiçbir efendi tanımadan ve köle edinme hevesi olmadan mesleğimizi sürdürmeye, sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. Siyasi iktidarın CMK ücretleri üzerinden gerçekleştirdiği yoksullaştırma politikalarını, ekonomik baskıyı ve yurttaşın savunma hakkına saldırıları da hep birlikte püskürteceğiz.

"CMK ücretleri vergiden muaf tutulsun"

Bizler, Anayasa'ya dayanan, CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesi ve CMK ücretlerinden vergi alınmaması için verdiğimiz mücadeleyi yürütmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. CMK görevlendirmelerinin bir angarya haline getirilmesine meslektaşlarımız uğruna olduğu kadar, sesini çıkaranın tutuklandığı şu günlerde etkili bir savunmaya ekmek gibi su gibi ihtiyacı olan vatandaşlarımız için de karşı olacağız.

Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz; Anayasamızın 18. maddesinde belirtilen angarya yasağı taleplerimizin ve mücadelemizin temel taşıdır. Her yıl avukata yoksulluktan başka bir şey vaat etmeyen ücret tarifeleriyle CMK görevinin angarya haline getirilmesini kabul etmiyoruz.

Biz bu adaletsizlik ve eşitsizlik devam ettiği sürece bugün, yarın ve her zaman mücadele edeceğiz. Biz, genç meslektaşlarımız artık geçim sıkıntısıyla intihara sürüklenmesin diye mücadele edeceğiz; biz, genç meslektaşlarımız 'kendilerini çaresiz ve yalnız hissetmesin' diye mücadele edeceğiz. Bunun için tüm meslektaşlarımızı başta kendi haklarını savunmaya ve mücadelemize katılmaya davet ediyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz. CMK Ücret Tarifesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlensin ve CMK ücretleri vergiden muaf tutulsun."