Türkiye Barolar Birliği Öncülüğünde Büyük Savunma Mitingi Düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği Öncülüğünde Büyük Savunma Mitingi Düzenlendi

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve baroların öncülüğünde düzenlenecek olan 'Büyük Savunma Mitingi' öncesinde, Türkiye Barolar Birliği önünde toplanan avukatlar, Anıtpark'a doğru yürüyüşe başladı. Yürüyüşte, avukatların meslek onurunu ve emeğini savunmak için taleplerini dile getirdiği pankartlar taşındı. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ve DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de destek verdi.

27.04.2024 12:20
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HABER: ESRA TOKAT KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve baroların öncülüğünde "şiddete ve angaryaya karşı meslek onurunu ve emeği savunmak için" düzenleyeceği "Büyük Savunma Mitingi" öncesinde, Türkiye Barolar Birliği önünde toplanan avukatlar, Anıtpark'a doğru yürüyüşe başladı.

"CMK ücretleri AAÜT'ye eşitlensin", "AYM kararları uygulansın", "Adli yardım ödeneği artırılsın", "avukata şiddete hayır", "genç avukatlara güvence", "demokratik, laik, mücadeleci baro" gibi taleplerin yer aldığı yürüyüşe 81 baro katılım sağladı.

"MESLEĞİMİZİN SESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN BURADAYIZ"

Yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Uzun zamandır görmezden gelinen, yok sayılan savunma makamının sesini duyurmak için yola çıktık. 81 ilimizin baro başkanı burada. Binlerce meslektaşımız burada. Bugün uzun zamandır itibarsızlaştırılmaya çalışılan, yoksulluğa itilen, görevini yapmasına engel olunan bir meslek grubunun sesini yükseltmek için buradayız" dedi.

Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı avukat Gül Çiftçi, CHP Şanlıurfa Milletvekilİ avukat Mahmut Tanal, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ve DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de destek verdi.

MAHMUT TANAL: "BU YÜRÜYÜŞ AYNI ZAMANDA HALK İÇİN"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Bugün genç avukatlar iş bulamıyor, bulanlar da asgari ücret ile çalışıyor. Avukatlar arasında intihar artıyor. Niteliksiz eğitim yaygın. Üniversitelerde hukuçu dekan sayıları oldukça az. Yargıda bağımsızlık yok tam tersi yargıda rüşvet var. Bu yürüyüş aynı zamanda halk için. Avukat güçlü olursa yurttaş da güçlü olur" ifadeleRini kullandı.

İDRİS ŞAHİN'DEN ADALET BAKANI'NA ÇAĞRI

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise "Yargı bağımsızlığının tamamen ortadan kaldırılması ve ekonomik sıkıntılar bu yürüyüşün en önemli sebepleri. Ben de bir avukat olarak meslektaşlarımızın haklı davası ve mesleğimizin onuru için buradayım. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da buradan sesleniyorum. 9. Yargı paketi Beştepe'de hazırlanıp bir milletvekili ile Meclis'e gelemez. Yurttaşların ve meslektaşlarımızın görüşleri alınarak içine sinen bir düzenleme olmalı" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise " AK Parti'nin toplumda yarattığı en büyük tahribat yargıyı idareye bağlamak oldu. Buna karşı bugün meslektaşlarımızın yanındayız" dedi.

Avukatlar daha sonra Türkiye Barolar Birliği'nin Balgat'taki binasının önüden Anıtpark'a doğru yürüyüşe geçti.

Türkiye Barolar Birliği Öncülüğünde Büyük Savunma Mitingi Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği Öncülüğünde Büyük Savunma Mitingi Düzenlendi - Son Dakika

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