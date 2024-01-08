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Avustralya'da Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edilen kişi - Son Dakika
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Avustralya'da Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edilen kişi

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan bir kişi, evinin önüne Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edildi. Kişi, üzerinde yakıt bidonu olan bir araba buldu ve üzerinde 'Yeter! Bayrağı indir! Tek hakkın var!' yazılı notla birlikte cıvatalar, çakmak ve bez buldu. Polis, cismin zararsız olduğunu belirterek soruşturma başlattı. Tehdit alan kişi, Filistin bayrağını sergilemeye devam edeceğini söyledi.

Avustralya\'da Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edilen kişi
08.01.2024 - 12:19,
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Avustralya'nın Sydney kentindeki bir kişi, evinin önüne Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edildi.

9News sitesinin haberine göre, Sydney'de yaşayan ve güvenlik gerekçesiyle soyadı paylaşılmayan Theo adlı kişi, 7 Ekim'den bu yana Filistin bayrağı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkındaki görüşlerini yazdığı bir yazı tahtasını evinin önünde sergiliyor.

Theo, 5 Ocak'ta evinin önünde üzerinde yakıt bidonu olan bir araba gördüğünü söyledi.

Bidona koli bandıyla yapıştırılmış büyük cıvatalar, çakmak ve bir parça da bez bulduğunu belirten Theo, bunların üzerinde de "Yeter! Bayrağı indir! Tek hakkın var!" yazılı notu buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve bomba imha ekibi, aracın üzerine konulan cismi inceledi.

Polis, inceleme sonucunda cismin zararsız olduğunun tespit edildiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Theo, 9 News'e yaptığı açıklamada, bombalı araç tehdidinin korkutucu bir durum olduğunu ancak Filistin bayrağını sergilemeye devam edeceğini söyledi.

Bölge sakinlerinden biri de sahte de olsa bunun çok korkutucu olduğunu belirterek "Ya biri böyle bir şey yapacak kadar deliyse diye düşündürüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avustralya'da Filistin bayrağı astığı için bombalı araçla tehdit edilen kişi - Son Dakika
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