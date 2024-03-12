Avustralya Dışişleri Bakanı İsrail'e Destek Kaybetmeyi Sürdüreceğini Söyledi

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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in rotasını değiştirmemesi halinde "destek kaybetmeyi sürdüreceğini" söyledi.

The Guardian'ın haberine göre Wong, Avustralya Finansal Revizyon adlı iş dünyası zirvesinde yaptığı konuşmada, dünyanın Gazze'deki sivillerin ölümü ve insani krizin büyüklüğü nedeniyle dehşet içinde olduğunu belirtti.

Wong, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiği" açıklamasını için de "Başkan Biden değerlendirmesinde haklı." ifadesini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını kınadığını yineleyen Wong, o zamanlar dünyanın İsrail'i anladığını ve dayanışma içerisinde olduğunu ancak İsrail'in verdiği karşılık sonrası "Gazze'de artık bir insani felaket yaşandığını" belirtti.

Wong, "Rotasını değiştirmezse İsrail'in destek kaybetmeyi sürdüreceğini düşünüyorum." dedi.

Ülkesinin önemsediği konularda elini güçlendirmek amacıyla Kanada ve Yeni Zelanda ile çalıştığını ifade eden Wong, İsrail'den " Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla açtığı davada verilen ihtiyati tedbir kararlarına uymasını" istedi.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyine başlattığı saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İsrail'in bölgeye insani yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.