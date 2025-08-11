Avustralya, Filistin Devletini Tanıyacak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı.

Albanese, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını belirten Albanese, bu kararı eylüldeki BM Genel Kurulunda resmiyete dökeceklerini söyledi. Albanese, " Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullandı.

GAZZE'DEKİ DURUM DÜNYANIN EN BÜYÜK KORKULARININ ÖTESİNE GEÇTİ

Gazze'deki açlığa da dikkati çeken Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor." dedi.

Albanese, Filistin devletini tanıma kararının sadece sembolik olduğu yorumlarını da reddederek, " Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır." diye konuştu.,

EYLÜL AYINDA TANIMAYA HAZIRLANAN ÜLKELER

Eylül 2025'te yapılacak BM Genel Kurulu, Filistin'in tanınma sürecinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Fransa, 24 Temmuz 2025'te Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu ve bu kararın BM Genel Kurulu'nda resmen ilan edileceği belirtildi.

Birleşik Krallık da Filistin'i tanımaya hazırlanıyor. Başbakan Keir Starmer, 29 Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için kapsamlı adımlar atmaması halinde Filistin'i Eylül'de tanıyacaklarını belirtti. Ayrıca, Malta ve Slovenya da "uygun şartlar oluştuğunda" Filistin'i tanımaya hazır olduklarını ifade etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney de 30 Temmuz'da, İsrail'in, işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, Eylül'de yine BM Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" belirtti. Son olarak Portekiz de Filistin'i tanıyacağını açıkladı.

15 ÜLÇE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Avustralya, Kanada, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülke yaptığı ortak açıklamada, Filistin Devleti'ni henüz tanımamış veya tanıma yönünde olumlu görüş bildirmemiş devletleri bu yönde adım atmaya çağırdı.