Avusturya'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" temalı panel düzenlendi - Son Dakika
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Avusturya'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" temalı panel düzenlendi

Avusturya\'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" temalı panel düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panelde başta Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kurumların tüm dünya hakları için daha adil...

10.02.2025 23:16
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panelde başta Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kurumların tüm dünya hakları için daha adil bir dünyanın inşa edilmesi yönünde ne tür reformlara tabi olması gerektiği ele alındı.

"Stratcom Public Forum: A Fairer World is Possible" başlıklı panel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajıyla başladı.

Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, panel öncesi yaptığı açılış konuşmasında, dünyanın çok çalkantılı bir süreçten geçtiğini, Ukrayna'da yaklaşık 3 yıldır devam eden savaş, Gazze'de 15 ay süren soykırım gibi büyük sınamaların yaşandığı bu süreçte birçok insanın aklından "kurallara dayalı bir dünya düzeninin yerini orman kanunlarının, hukuksuzluğun mu alacağı" sorusunun geçtiğini ifade etti.

"BMGK'da geçen yıl 7 karar çıkartılamadı"

Eler, bu tartışmaların ortasında en çok dikkat çeken kurumun BM ve buna bağlı olarak BM Güvenlik Konseyi olduğunu belirterek, "2024'de BM Güvenlik Konseyi'nde vetolardan ötürü 7 karar çıkartılamadı. Bu 1996'dan bu yana en yüksek sayı oldu." bilgisini paylaştı.

BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinin farklı söylemler dillendirse de veto hususunda ortak bir yaklaşım sergilediğini kaydeden Eler, bu anlayışın değişmesi için baskıların arttığını, bu doğrultuda inisiyatiflerin oluştuğunu söyledi.

Panelde dünya 5'den büyüktür vurgusu

Eler'in konuşmasının ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Giray Sadık'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'den büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün" ifadeleri konuşmacılar tarafından altı çizilen en önemli hususlar oldu.

Akademisyen ve emekli Büyükelçi Dr. Klaus Wölfer, BM Güvenlik Konseyinde reform yapılmasının uzun zamandır tartışıldığını, ancak elle tutulur bir ilerlemenin olmadığını ifade etti.

Wölfer, BM Güvenlik Konseyinde Hindistan, Afrika, İslam ve Latin dünyasının tam olarak temsil edilmediğini belirterek, "Bu nedenle Türkiye'nin dünya 5'den büyüktür sloganı çok haklı bir ifade." dedi.

Gazeteci Dr. Harvey Dzodın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyinin daha işlevsel olması için reformlar yapılması gerektiğini en çok ve sıklıkla dile getiren lider olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Buradakilerin birçoğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel düzeyde sağduyunun sesi olduğunu zaten biliyor. Adalet ve değişim çağrısında bulunuyor. Bazıları onu idealist ama gerçekleşmesi zor şeyler söyleyen biri olarak görebilir ama ben farklı görüyorum; O bir eylem adamı olduğunu birçok kez ispat etti. Çok sayıda lider söz verir ama yalnız birkaçı gerçekten verdiği sözü yerine getirir."

Kara Harp Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Aydemir de küresel barış ve güvenliğin sağlanması için işbirliği ve evrensel bir yaklaşımın ortaya konabilmesinin önemini anlattı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. David Campbell ise Türkiye'nin uluslararası siyasette üstlenebileceği önemli rolleri içeren bir konuşma yaptı.

Panel kapsamında "Türkiye Yüzyılı" temalı fotoğraf sergisi, tanınmış Ressam Devrim Erbil'in hayatının anlatıldığı belgesel gösterimi ve panele yönelik Stratcom Public Forum tarafından hazırlanan video davetlilerin ilgisine sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' temalı panel düzenlendi - Son Dakika

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