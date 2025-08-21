Avusturya'da ORF'ye Filistin Protestosu

Avusturya'da Filistin destekçileri, Gazze'de yaşananları tarafsız şekilde aktarmadığı için kamu yayın kuruluşu ORF'nin başkent Viyana'daki merkezine girerek eylem yaptı.

Filistin destekçisi bir grup, ORF'nin Viyana'da bulunan genel merkezine girdi. Grubun, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı tarafsız şekilde anlatmadığı gerekçesiyle düzenlediği protestoda, sloganlar atıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, göstericilerden biri "Gazze'deki soykırımdan siz de sorumlusunuz!" diye bağırdı.

Olaya dair paylaşılan görüntülere göre, binanın içine giren grup, ellerindeki boyalarla yere "ORF soykırımı mümkün kılıyor" yazdı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ihbar üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği ve 6 eylemcinin gözaltına alındığı belirtildi.