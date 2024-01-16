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Avusturya Ulusal Meclisi'nde Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Avusturya Ulusal Meclisi'nde Filistin'e Destek Gösterisi

Avusturya Ulusal Meclisi'nde bir grup gösterici, Filistin'e destek gösterisi düzenleyerek 'Hemen ateşkes' yazılı pankart açtı. Göstericiler, Gazze'deki insani drama dikkat çekerek, İsrail'in koşulsuz desteklenmesine tepki gösterdi. Meclis yetkililerinin müdahalesiyle kısa süren gösteri sona erdi.

Avusturya Ulusal Meclisi\'nde Filistin\'e Destek Gösterisi
16.01.2024 - 20:39,
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Avusturya Ulusal Meclisinde bir grup gösterici, "Hemen ateşkes" yazılı pankart açarak Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Meclisin seyircilere ayrılan bölümünde "Bizim Adımıza Değil" inisiyatifine üye bir grup gösterici, Filistin bayrağı ve Gazze'de "hemen ateşkes" yazılı pankartı açtı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük, soykırıma hayır, sizler de suçlusunuz" sloganı atarak, Gazze'deki insani drama dikkati çekti.

Kısa süren gösteri, meclis yetkililerinin müdahalesiyle sona erdi.

Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, göstericilere tepki göstererek, protestoların yerinin caddeler olduğunu ileri sürdü.

İsrail'i 7 Ekim sonrası koşulsuz destekleyen Avusturya, BM Genel Kurulunda geçen yıl hem 27 Ekim hem de 13 Aralık'ta kabul edilen acilen ateşkes istenen karar tasarıları için "hayır" oyu kullanmıştı.

Kaynak: AA
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