Ayakkabı tamircileri çırak bulmakta zorlanıyor
Zafer Çarşısında 40 yıldır esnaflık yapan Ayhan Kuş: "En son iki ay önce arkadaşımızın çocuğunu yetiştirelim dedik, iki ay sonra bırakıp kaçıverdi"
MERSİN - Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kaybolmaya yüz tutan mesleklere aday olan ancak son zamanlarda talebin arttığı ayakkabı tamircileri yetiştirecek çırak bulmakta zorlanıyor.
Halk arasında 'bit pazarı' olarak bilinen Mersin Zafer Çarşısında yaklaşık 40 yıldır ayakkabı tamirciliği ile uğraşan 58 yaşındaki Ayhan Kuş, dedesinden ve babasından devraldığı mesleği 7 yaşından bu yana yapıyor. İstemeye istemeye başladığı meslekte yarım asrı devirdiğini anlatan Kuş, "Ortaokul ikinci sınıftan ayrılarak başladığım mesleği halen sürdürüyorum" dedi.
Ayakkabı fiyatlarının artmasından dolayı mesleğin 'altın çağını' yaşadığını aktaran Kuş, son zamanlarda tamirat için gelen ayakkabı, çanta ve valiz sayısının arttığını ifade etti. Fiyat artışının tamiratlara da yansıdığını vurgulayan Kuş, buna rağmen yenisini almaktansa tamiratla kullanılabilecek durumda olan ayakkabıların müşterileri tarafından kendilerine getirildiğini kaydetti.
"Yetiştirecek eleman bulamıyoruz"
Kuş, en büyük sıkıntılarının ise meslekte yetiştirecek eleman bulamamak olduğunu söyledi. Çocukların mesleği pek benimsemediğini ifade eden Kuş, "Meslekte çalıştıracak eleman, kalfa, çırak bulamıyoruz. Çocuklarımızı buraya getiremiyoruz. Boyadan falan dolayı çocuklar benimsemiyor bu işleri. O yüzden çırak bulamıyoruz. Mesleği öğrensin diye en son iki ay önce arkadaşımızın çocuğunu yetiştirelim dedik. O çocuk da iki ay sonra bırakıp kaçıverdi" diye konuştu.
"Burası ayakkabı ilkyardım hastanesi gibi oldu"
İş yerini 'ilk yardım hastanesine' benzeten Kuş, şöyle devam etti: "Bizim burası ayakkabı ilkyardım hastanesi gibi oldu. Acil servis gibi yani. Ayakkabı geliyor bize sıfır halde çıkıyor. Tabanını değiştiriyoruz, pençesini yapıyoruz, yırtığını, söküğünü dikiyoruz. Yani yeniden yaşatmaya, yeniden hayata döndürmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar ayakkabı yaptırmamış olan insanlar gelip burayı görünce, bu konsepti görünce şaşırıyor. Çünkü her ayakkabı tamircisinde bu kadar malzeme, çeşit, alternatif yok. Müşteri diyor ki 'ayakkabım sağlamdı altı çıkmıştı attım' yapılmıyor diye. veya çantasının, valizinin tekeri kırılmış, 'ben attıydım' diyor. Artık yavaş yavaş dönüşüm oluyor. Ayrıca ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasından dolayı insanlar tamirat yaptırmak zorunda kalıyor."
Ayakkabı ömrünü uzatacak tavsiyeler
Kuş, vatandaşlara, ömrünü uzatmak için ayakkabıların bakımlarını düzenli yapmaları tavsiyesinde bulundu. Ayakkabıların dinlendirerek giyilmesini öneren Kuş, "Haftada bir, 10 günde bir dinlendirerek giyerlerse hem ayakkabının ömrü uzar hem de koku yapmaz, ter olmaz" dedi.
Ayakkabıların uzun süre kullanılmadığında da zarar görebileceğine işaret eden Kuş, bu nedenle ayakkabıların düzenli olarak bakımının ve temizliğinin yapılmasını ve boyanmasını tavsiye etti.
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