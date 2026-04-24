Ayakkabılığa bırakılan anahtarla eve girip, yatak odasındaki altınları çaldılar
Ayakkabılığa bırakılan anahtarla eve girip, yatak odasındaki altınları çaldılar

24.04.2026 10:09
ADANA'da kapısının önündeki ayakkabılığa okuldan gelen çocukları için anahtar bırakan Nazlı Tören'in (28) yatak odasından 60 bin TL ile 9 Cumhuriyet altını çalındı. Nazlı Tören, güvenlik kamerasından tespit ettiği 3 kadından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Olay, 21 Nisan'da Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden satış yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Nazlı Tören, çocuğunu dil ve konuşma terapistine götürmek üzere evinden ayrıldı. İddiaya göre; bu sırada eve gelen 3 kadın, kapı önündeki ayakkabılığın içine bırakılan anahtarı alarak içeri girdi. Şüpheliler, yatak odasında bulunan 9 Cumhuriyet altını ile 60 bin lirayı çaldıktan sonra evden ayrıldı. Eve dönen Tören, altın ve parasının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Nazlı Tören, şüphelendiği 3 kadının güvenlik kamerasına da yansıdığını belirterek şikayetçi oldu.

'PARAYI BANKADAN ÇEKİP, DOLABIMA KOYDUM'

Nazlı Tören, olay günü çocuğuyla birlikte dışarıda olduğunu belirterek, "65 bin TL parayı bankadan çekip, evde bulunan dolabıma koydum. Sabah ihtiyacım olduğu için 5 bin TL'sini alarak evden ayrıldım. Eve geldiğimde dolabımın açık olduğunu gördüm. Dolabı kontrol ettiğimde 60 bin TL ile 9 Cumhuriyet altınımın yerinde olmadığını fark ettim. Bunun üzerine polise ihbarda bulundum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN RIZKINI ALDILAR'

Tören, "Saat 14.20 sıralarında kayınbiraderimin oğlu sokağa geliyor ve o sırada evin önünden hızla uzaklaşan kişileri görüyor. Ben de eve gelip hırsızlığı fark ettikten sonra güvenlik kamerasını inceledim. Görüntülerde 3 kişinin yüzlerini kapatarak, kameradan saklanıp sokaktan ayrıldığı görülüyor. E-ticaret işiyle uğraşıyorum. O parayı toptancıya vermek için ayırmıştım. Maalesef binbir emekle biriktirdiğim parayı gelip çaldılar. Parayı çalanlarda hiç vicdan yok, kul hakkı nedir; bilmezler. Çocuklarımdan vakit kısarak bu işi yapıyorum. Çocuklarımın rızkını aldılar, hakkımı helal etmiyorum. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:29:08.
