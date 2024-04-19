Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarım Fuarında Yoğun İlgi Gördü

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(AYDIN) Aydın'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı stant yoğun ilgi gördü. Yüzlerce markanın bulunduğu fuarda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin drone ile gübre uygulama, hayvancılık ve arıcılık alanındaki destekleri ve Halk Ege Et'in çalışmaları vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Aydın'ın Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tarım ve hayvancılık alanında üretimin artması ve girdi maliyetlerinin düşmesinin üreticilerin en büyük isteklerinden olduğunu biliyoruz. Bizler de bu konuda üreticimizin yanında olmaya, onlar için projeler üretmeye devam edeceğiz. Aydınlı tarım üreticileri biliyorlar ki Aydın'da hiçbir üreticinin malı tarlada kalmaz, Büyükşehir Belediyesi o ürünlerin her zaman alıcısıdır" dedi.

Çerçioğlu, tüm Aydınlıları 21 Nisan Pazar gününe kadar sürecek Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etmeye davet etti.