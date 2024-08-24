Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nin yaz kurslarına yoğun ilgi devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, belediyenin çocuklara ve gençlere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

24.08.2024 10:09  Güncelleme: 10:12
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nin yaz kursları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik alanında bugüne kadar sayısız hizmete imza attıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Belediyemizin tüm imkanlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin ve çocukların yeteneklerini gün yüzüne çıkarmaları ve kendilerini geliştirmeleri için açtığı yaz kursları devam ediyor. Yoğun ilgi gören yüzme kursları, kişisel gelişimin yanı sıra çocukların takım çalışması ve disiplin gibi önemli becerileri kazanmasına da olanak sunuyor.

Havuz suyu ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı, kimyasal ve fiziksel ölçümlerin yanı sıra mikrobiyolojik ölçümlerin de gerçekleştirildiği tesiste, temizlik kurallarına harfiyen uyuluyor.

Başkan Çerçioğlu da belediyenin tüm imkanlarıyla çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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