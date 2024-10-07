Aydın'da Çocuklar Tiyatro ile Eğleniyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler, Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen"Benim Güzel Pabuçlarım" oyununu izledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediye'mizin Çocuk Gelişim Merkezleri'nde uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler, tiyatro ile buluştu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Benim Güzel Pabuçlarım" oyununu izleyen minikler, eğlenirken öğrendi. 'Sevgi' ve 'barış' kavramlarını anlatırken kitap okumanın önemine de vurgu yapan "Benim Güzel Pabuçlarım" oyununu izleyen Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nin öğrencileri, kahkaha dolu dakikalar geçirdi.

"Çocuklarımızın hayatlarının her adımında yanlarındayız"

Küçük yaşta eğitimin önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Çocuklarımızın, miniklerimizin her zaman yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Küçük yaşta doğru eğitim çok önemli, Büyükşehir Belediye'mizin Çocuk Gelişim Merkezleri'nde uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.