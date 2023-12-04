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Kiracılarını öldürüp evlerinin garajına gömen çifte müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Kiracılarını öldürüp evlerinin garajına gömen çifte müebbet hapis cezası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2010 yılında kiracıları Nesip Sürmeli'yi öldürüp cesedini evlerinin garaj bölümüne gömen tutuklu sanık Emin A. ve tutuksuz yargılanan eşi Elif Hatice A. hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Emin A. ve Elif Hatice A.'ya müebbet hapis cezası verdi.

Kiracılarını öldürüp evlerinin garajına gömen çifte müebbet hapis cezası
04.12.2023 - 22:12,
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Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Elif Hatice A. ile başka suçtan tutuklu oğulları B.A. ve Z.B, taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu. Tutuklu sanık Emin A. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Aydın'da kiracıları öldürüp cesedi evlerinin garajına gömdüler
Nesip Sürmeli

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDILAR

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık Emin A. ve eşi Elif Hatice A.'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Çiftin oğulları B.A. ve Z.B'nin ise beraatına hükmedildi. Mahkeme heyeti Elif Hatice A'nın tutuklanmasına da karar verdi.

Aydın'da kiracıları öldürüp cesedi evlerinin garajına gömdüler

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kaybolan kişilere yönelik dosyaları yeniden ele alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geçen yıl, 2010'dan beri haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin akıbetinin ortaya çıkarılması için çalışma başlatmıştı. Polis, Sürmeli'nin yakınları ve arkadaşlarının ifadelerine başvurmuştu.

Aydın'da kiracıları öldürüp cesedi evlerinin garajına gömdüler

YILLAR SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNMUŞTU

Sürmeli'nin öldürüldüğü ve cesedinin o dönem kiralık olarak oturduğu evin garajına gömüldüğü iddiaları üzerine, zemini betonla kaplı garajda kazı çalışması yapılmış ve kemik parçaları bulunmuştu. İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen kemiklerin Sürmeli'ye ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında olayla ilgili oldukları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yurt dışında bulunan ev sahipleri Elif Hatice A. ile eşi Emin A. hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakılmış, Sürmeli'nin ev sahipleri Elif Hatice A. ile kocası Emin A ise geçen yıl temmuz ayında yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada yakalanmıştı.

Aydın'da kiracıları öldürüp cesedi evlerinin garajına gömdüler
Aydın'da kiracıları öldürüp cesedi evlerinin garajına gömdüler
Aydın'da kiracıları öldürüp cesedi evlerinin garajına gömdüler
Kaynak: AA
YORUMLAR

Nazilli, Hatice, Aydın, Yargı, Ceza, Adliye, Cinayet, Soruşturma, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiracılarını öldürüp evlerinin garajına gömen çifte müebbet hapis cezası - Son Dakika


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