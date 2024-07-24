Aydın'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Araçla Kaza: 1'i Bebek 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Araçla Kaza: 1'i Bebek 4 Kişi Yaralandı

Geniş Video İzle

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i bebek olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise Mobese kamerası tarafından kaydedildi.

24.07.2024 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise Mobese kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aydın- Denizli Karayolu Denizli Bulvarı'nda meydana geldi. E.C. idaresindeki 09 AIK 680 plakalı otomobil, kavşaktan kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı sırada ana yolda seyir halinde olan B.A. idaresindeki 48 K 1000 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü B.A. ile yolcu konumunda bulunan S.Ö. (43), 4 yaşındaki E.K. isimli bebek ve A.Ö. (12) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın, kırmızı ışıkta geçen otomobil ile çarpıştığı anlar yer aldı.

Aydın\'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Araçla Kaza: 1\'i Bebek 4 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

Efeler, Bebek, Aydın, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Araçla Kaza: 1'i Bebek 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 00:52:37. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Kırmızı Işık İhlali Yapan Araçla Kaza: 1'i Bebek 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement