Aydın'da Orman Yangını
Kuyucak'ta çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 220 personel bölgeye sevk edildi.
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde orman yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi.
Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
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