Aydın Nazilli'de kamyonetten sarkan demir 12 yaşındaki kızın başına çarptı; o anlar kamerada
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin kasasından sarkan inşaat demiri, yol kenarında yürüyen 12 yaşındaki M.Ç.'nin başına çarparak yaralanmasına neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü gözaltına alınırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir kamyonetin kasasından sarkan demir, yol kenarında yürüyen kız çocuğu M.Ç.'nin (12) başına çarparak yaraladı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Bağcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.G.'nin kullandığı 09 AUU 651 plakalı kamyonetin kasasından sarkan inşaat demiri, yol kenarında yürüyen M.Ç. isimli kız çocuğunun başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ç. tedaviye alındı. M.Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
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