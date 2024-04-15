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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümüne tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık Bayram Ali Aydınlar, müşteki Emirhan D'nin darbedilmesine ilişkin iddialar üzerine yargılandığını, olaya herhangi bir dahli olmadığını savundu.

Aydınlar, "Emirhan bizde bodyguarddı. Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldi, taşkınlık yaptı. 'Gelen personel taşkınlık yaptı' diye patronumu aradım. Uyardığım için azmettirici olarak benden şikayetçi oldu." diye konuştu.

Sanık Burak Kapucu da herhangi bir örgüte üye olmadığını, suça konu barlarda ek iş olarak çalıştığını savundu.

Günlük kiralık daire işi yaptığını ifade eden Kapucu, "Otel tarzında bir işletme. Kartlı sistemle açılıyor odalar. Temizlik görevlileri paspasın altına bırakılan kartları alıp misafir çıkınca odayı temizliyor. Hiçbir temizlik görevlisi bize herhangi bir şikayetle gelmedi. İddia edilen bodyguardların vurulması olayında mesul müdür olarak gözüksem de orayla alakam yok." dedi.

Kapucu, tahliyesini talep etti.

Sanık Cemil Kumaşçıoğlu ise ticaretle uğraştığını belirterek, dosyada adı geçen kişilerle ilişkisi olmadığını iddia etti.

Eğlence sektöründe 15 yıldır hizmet verdiğini ifade eden Kumaşçıoğlu, örgüt yöneticiliğiyle yargılanan Bora Kaplan'ı da sektörden tanıdığını, birlikte mekan açtıklarını ve kendisinin de mekanın mesul müdürü olduğunu anlattı.

Kumaşçıoğlu, savunmasına şöyle devam etti:

"İddianamede adı geçen, fotoğraf çektirdiğim herkes müşteri olarak gelen ve samimi olduğum kişilerdir. Benim Bora Kaplan'ın yanından ayrılıp kendi mekanımı açmam suç oldu. Ben neden başkasının mekanını kendi mekanım diye tanıtayım. Ben Bora Kaplan'ın mekanlarında mesul müdürlük yaptım ama kimseden emir ya da talimat almadım. Hesaplarım ve mal varlığım ortadadır. Beraatimi talep ediyorum."

"İlk tanıdığım zamanlar Kızılay'da CD satıyordu"

Kumaşçıoğlu'nun savunmasının ardından söz alan sanık Bora Kaplan da "Bunlar iyi çocuklar, efendi çocuklar. 'İşletme açalım' dediler, 'tamam' dedim. Adı geçen mekanların tuğlalarını ben taşıdım. Bir tane mekan göstersinler kimin mekanına çökmüşüm." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Kaplan'a tüm sanık savunmalarının ardından kendisinin de savunmasını alacağını söyledi.

Sanık Deniz Ürcan da "Suç örgütüne üye değilim. Ayhan Bora Kaplan bizim komşumuzdu oradan tanıyorum. İlk tanıdığım zamanlar Kızılay'da CD satıyordu. Sonrasında adında mekan açtı. Olaylarda adı geçen Fethi Koyuncu'yu tanımam. Hamile eşim var, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Doğukan Bağcı ise suça konu olan mekanlarda garson olarak çalıştığını, sanıkların bazılarını da çalıştığı mekanlardan tanıdığını belirterek, beraatini talep etti

Sanık Doğuş Can Uğurlu da barlarda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, herhangi bir örgüte üye olmadığını söyledi.

Avukatların talepleri reddedildi

Bu sırada, sanık avukatları salondaki bazı emniyet görevlilerinin "soruşturma aşamasında tutanak tutan emniyet görevlileri" olduğunu iddia ederek, bu görevlilerin salondan çıkartılmasını talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise yargılamaların aleni ilkesi gereğince duruşmaların herkese açık olması ve bu yönde aksi bir karar alınmaması dikkate alınarak, avukatların taleplerini reddine karar verilmesini istedi.

Ara karar kuran mahkeme, salondaki görevlilerin soruşturma esnasındaki belgeleri değiştirme ihtimallerinin bulunmaması, duruşmanın aleni olması ve duruşma salonundan çıkarılmalarını gerektirecek somut bir durum bulunmaması gerekçesiyle avukatların taleplerini reddetti.

Sanıklar Emir Akyol, Ersoy Yahya ve Ferit Çelik de suç örgütüne üye olmadıklarını ve suçsuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

İddianameden

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı.

Suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi.

Bora Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.

İddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik??????? hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.