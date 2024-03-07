CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka: CHP'li belediyeler cinsiyetçi kodları kırıyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne yönelik Anka Haber Ajansı'na konuştu. Nazlıaka, "Mesleklerle ilgili özellikle AKP döneminde daha da kalıplaşan bir takım cinsiyetçi kodlar oluştu. CHP'li belediyeler bu cinsiyetçi kodları da kırıyor. Bu ayrımcılığı sonlandırıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart'ta alanda olacaklarını vurguladı, "İnanıyorum ki bu seçimde çok büyük bir başarı elde edeceğiz. CHP eşitlik adına önemli bir süreci inşa etmiş olacak. Önce partide tam eşitlik, sonra da Türkiye'de tam eşitlik için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"8 MART'I SON DERECE GÖRKEMLİ ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ"

Nazlıaka şunları söyledi:

"New York'ta 40 bin dokuma işçisi grevi sırasında fabrika kapıları kapanıyor. O sırada çıkan bir yangında 129 kız kardeşimiz yanarak yaşamını kaybediyor. Böylece 1910 yılında sosyalist kadınların düzenlediği bir konferansta 8 Mart günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan ediliyor.

Biz 8 Mart'ta alanlarda olacağız. 2003 yılından bu yana devam eden 'Feminist Gece Yürüyüşü'nü çok önemsiyoruz. Bu yüzden mutlaka Feminist Gece Yürüyüşü'nde olacağız. Ayrıca o gün Genel Başkan'ın yanında olacağım. Genel Başkan o günü kadın adaylarla birlikte geçirmek istiyor. Yarın Bilecik'te olacağız, ertesi gün Eskişehir'de olacağız. 8 Mart'ı son derece görkemli şekilde kutlayacağız. Bir yandan sahalarda olacağız, bir yandan yerel yönetimlere yönelik çalışmalar yürüteceğiz.

"AYRIMCILIĞIN OLMAYACAĞI BİR BELEDİYE YÖNETECEKLERİNE DAİR BELGE İMZALANACAK"

Aynı zamanda 8 Mart'ta önemli bir etkinlik daha yapıyoruz. Belediye başkan adaylarımızla bir politika belgesi imzalayacağız. Bu belge, belediye başkan adaylarımızın belediyeyi nasıl yöneteceklerine dair bir taahhütname niteliğinde. Ayrımcılığın olmayacağı bir belediye yöneteceklerine, toplumsal cinsiyet eğitimleri verileceğine, 8 Mart'ta etkinliklere katılmak isteyen kadınların idari olarak izinli sayılacağına, istihdamda yüzde 50 cinsiyet kotası hedefleyeceklerine, kadına yönelik şiddetle sıfır tolerans ile mücadele edeceklerine dair bir belge imzalayacaklar.

"3 HEDEFİMİZ VAR; ÖRGÜTLENMEK, ÖRGÜTLENMEK, ÖRGÜTLENMEK"

Biz kadınların daha fazla siyasete katılımı için CHP Kadın Kolları olarak, 2020'de göreve geldiğimiz andan itibaren çok yoğun bir şekilde örgütlenme çalışmalarını yürüttük. Dedik ki, 3 hedefimiz var; örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek. Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçesinde örgütlendik.

Mesleklerle ilgili özellikle AKP döneminde daha da kalıplaşan bir takım cinsiyetçi kodlar oluştu. Oysa ki CHP'li belediyeler bu cinsiyetçi kodları da kırıyor. Bu ayrımcılığı sonlandırıyor. Kadının hayatın her alanında var olabileceğini gösteren örnek uygulamalarla hem toplumu dönüştürüyor hem de kadının görünürlüğünü ve gücünü artırıyor.

"ÖNCE PARTİDE, SONRA DA TÜRKİYE'DE TAM EŞİTLİK"

İnanıyorum ki bu seçimde çok büyük bir başarı elde edeceğiz. CHP eşitlik adına önemli bir süreci inşa etmiş olacak. Önce partide tam eşitlik, sonra da Türkiye'de tam eşitlik için mücadele ediyoruz."