Ayşe Ünlüce: "Kazanamayacaklar. Çünkü Emeğin Olmadığı Yerde Oy da Yok"

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, "Biz üretmeyi, derman olmayı çok iyi biliriz. Biz yoktan var etmeyi çok iyi biliriz. Biz emeğin ne olduğunu çok iyi biliriz. Birileri de şunu çok iyi bilsin ki bu defa hazıra konamayacaklar. Birileri şunu çok iyi bilsin ki kazanamayacaklar. Çünkü emeğin, alın terinin olmadığı yerde oy da yok, güven de yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de halk buluşması programına katıldı. Özel'e; Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, İl Başkanı Talat Yalaz ve ilçe belediye başkan adayları eşlik etti.

YALAZ: "BU ŞEHİR YANDAŞ MÜTEAHHİTLERİN, ÇETELERİN İŞTAHINI KABARTIYOR. ESKİŞEHİR RANTA GEÇİT VERMEYECEK"

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, şunları söyledi:

"Eskişehir'de herkes için yaşamak bir ayrıcalıktır. Ama kadınlar için çok daha büyük ayrıcalıktır. ve bu ayrıcalığı vizyonuyla, kültürüyle, hizmetleriyle, belediye başkanlarımıza borçluyuz. Onlara teşekkür ediyoruz. İktidarları boyunca AK Parti'nin yönetemediği nadir şehirlerden birisiyiz. Bu nedenle bu şehir onların iştahını oldukça kabartıyor. Yandaş müteahhitlerin, yandaş çetelerin iştahını kabartıyor. Ama amaçlarına ulaşma gibi bir imkan ve ihtimalleri yok. Çünkü Eskişehirliler ranta geçit vermeyecek. Kör, beton belediyeciliğiyle Eskişehir'i, Eskişehirliler tanıştırmayacak. Hep birlikte bu şehirde, uzun süredir mutlu, huzurlu ve gururlu şekilde yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz."

BÜYÜKERŞEN: "25 BİN KONUTU HANGİ ARSANA YAPTIRACAKSIN. ESKİŞEHİR'İ YERLEŞİM STOKLARININ BİTTİĞİ YERDEN İTİBAREN OVA İLAN ETTİ BU HÜKÜMET"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, şöyle konuştu:

"Ben ilk defa siyasi hayata bu kürsüden sizlere hitap ederek başlamıştım. Bugün de yine bu meydanda, birkaç gün sonra elveda demeye hazırlıyorum kendimi. Çok zor sizden ayrılmak ama göreceksiniz ki beni aratmayacak, şimdiye kadar Eskişehir'e hizmet ettiğini söyleyen gelmiş geçmiş bütün başarılı belediye başkanlarını aratmayacak birisini bırakıyorum yerime. Onun için yalnız kalmayacaksınız. Ayşe'nin karşısına rakip olarak çıkardıkları bir genç var. Eskişehirli bir genç. Ama doğrusunu isterseniz, ben onun televizyon konuşmalarını, meydan konuşmalarını, lansman toplantılarını izledikçe üzülüyorum. Evvela cebi çok dolu. Onun için her tarafı afişleriyle, portreleriyle donattı. ve de kullandığı slogan, 'Eskişehir'e çok yakışacak.' Kendisini yakıştırıyor Eskişehir'e, büyükşehir belediye başkanlığına. Şimdi tabii neden üzülüyorum bu genç arkadaşa? Tabii yalandan kimse ölmemiş ama yalan da söylüyor. Eskişehir'de böyle genç yetişmez. Ne diyor? '25 bin ev yaptıracağım' diyor. 25 bin konutu hangi arsana yaptıracaksın? Çünkü Eskişehir, mevcut yerleşim stoklarının bittiği yerden itibaren ova ilan edildi bu hükümet tarafından. Ancak boş arsalar var. O boş arsaların sahibi kim? Bunu da sorun kendisine.

"İYİ PARTİLİ ESKİŞEHİRLİLERDEN ALDIĞI OYLARIN BORCUNU DAHİ DÜŞÜNMÜYOR"

Bizim Eskişehir'den böyle siyasetçiler çıkmamalıydı. Bir yandan bakıyorsunuz, aday olmadan önce bu arkadaşımız, gazetecilerle bir yerel televizyonda yaptığı röportajda, gazeteci arkadaşlar soruyorlar, diyorlar ki 'İYİ Parti'den milletvekili seçildiniz ama sizin iktidar partisine geçeceğiniz söyleniyor. Ne diyorsunuz?' 'Asla, ben bindiğim araçtan inmem' diyor. Bu röportajdan birkaç gün sonra derhal iktidar partisine iltica ediyor. İYİ Partili Eskişehirlilerden aldıkları oyların borcunu dahi düşünmüyor. Sevgili Eskişehirliler, siz kime oy vereceğinizi biliyorsunuz. Göreceksiniz ki Eskişehir daha güzel olacak. Eskişehir daha büyüyecek"

AYŞE ÜNLÜCE: "BU ŞEHİRDE KADINLARIN, ÇOCUKLARIN, ENGELLİLERİN ÖNCELENMEDİĞİ TEK PROJE HAYATA GEÇMEYECEK"

CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ise şunları söyledi:

"Yıllarca kadınlar için çalışmış, eşitlik için mücadele etmiş bir kadın, bir hukukçu, bir kız kardeşiniz olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Belediye olarak açtığımız merkezler ve politikalarımızla lider olduk. Kadın istihdamını arttırdık ve yönetici kademesindeki yerini güçlendirdik. Ben yıllarca 30 büyükşehir belediyesi arasında tek kadın genel sekreter olarak görev yaptım ve bundan bir Eskişehirli olarak gurur duydum. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimizi 2008 yılında, Eşitlik Birimimizi 2014 yılında, Aile Danışma Birimimizi 2021 yılında açtık. Kadın danışma ve dayanışma merkezimiz ve diğer merkezlerimiz bugüne kadar 50 binden fazla kadına hizmet verdi. Yeni dönemde, Eskişehir'in ilk kadın belediye başkanı olarak kadınların eşitliği ve özgürlüğü için mücadeleye devam edeceğim sizlerle beraber. Göreceksiniz, bu şehirde kadınların, çocukların, engellilerin öncelenmediği tek proje bile hayata geçmeyecek. Yeni dönemde, kadın merkezlerimizi hızla arttıracağız. Kadının eğitimde, iş hayatında, sanayide, ticarette güçlenmesi için bütün gayretimizle çalışacağız."

"BİRİLERİ ŞUNU ÇOK İYİ BİLSİN Kİ KAZANAMAYACAKLAR. ÇÜNKÜ EMEĞİN OLMADIĞI YERDE OY DA YOK"

İktidarın kadına bakışını eleştiren Ünlüce şöyle devam etti:

"Bugün ülkeyi yönetenler, iktidar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bize ne söyleyecek? Bugün ülkeyi yönetenler, kadınların emeğini koruyabiliyorlar mı? Mutfaktaki yangını nasıl söndüreceklerini biliyorlar mı? İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra bizi koruyabilecekler mi? Meclis üyesi listelerine bakın, kadının adı var mı? Seçilebilecek sırada sadece tek bir kadın var. Böyle bir zihniyet sizi, bizi, şehrimizi, doğayı, toprağı, insanı, hayvanlarımızı koruyabilir mi? Ama korkmayın. Ben varım. Siz varsınız, biz varız. CHP'li belediyeler var. Biz üretmeyi, derman olmayı çok iyi biliriz. Biz yoktan var etmeyi çok iyi biliriz. Biz emeğin ne olduğunu çok iyi biliriz. Birileri de şunu çok iyi bilsin ki bu defa hazıra konamayacaklar. Birileri şunu çok iyi bilsin ki bu sefer emeğin olmadığı yerde hak iddia edemeyecekler. Birileri şunu çok iyi bilsin ki kazanamayacaklar. Çünkü emeğin, alın terinin olmadığı yerde oy da yok, güven de yok. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde güzel şehrime, güzel ülkemi buradan bir kadın aday olarak seslenmek benim için büyük mutluluk duyuyorum. Bize güvenin, bize inanın. Biz buradayız. Başaracağız, kazanacağız."

AYLİN NAZLIAKA: "8 MART UMUDU ÖRGÜTLEME, MÜCADELEYİ BÜYÜTME GÜNÜDÜR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şunları söyledi:

"Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Her kadın emekçidir. İster ev kadını olsun, ister istihdam yaratan bir iş kadını... İster fabrikada çalışan bir işçi olsun, isterse tarla çapalayan bir çiftçi kadın... Her kadın emekçidir. Kutlu olsun Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm kadınlar için. 8 Mart, aynı zamanda canlarıyla bedel ödeyen ve eşitlik mücadelesi veren kız kardeşlerimizi anma ve anlama günüdür. 8 Mart umudu örgütleme, mücadeleyi büyütme günüdür. 8 Mart dayanışma günüdür. Bu özel günde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, özellikle Eskişehir'de olmak ve sizlerle dayanışmak istedi. Onun için Eskişehir'e geldik. Efsane belediye başkanımız dedim. Şimdi bu efsane, yerini sizlerin teveccühüyle, sizlerin oylarıyla, sizlerin desteğiyle bir başka efsaneye dönüşecek olan bir kadına devretmek istiyor. Ayşe Başkanıma devretmek istiyor. Aynı zamanda iki ilçede daha kadın adayımız var. Ama ayrımcılık yapmak bize düşmez. Harika belediye başkanlarımız var. Bu dönemde de aday olan yeni belediye başkanı adaylarımız var. Dolayısıyla bizler bu seçimde eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, çağdaşlığın, fikri hür, irfanı hür insanların, gençlerin ve hep genç kalanların yaşadığı Eskişehir'de sizlerin desteğini istiyoruz. Gelin, 31 Mart'ta hep birlikte sandığa gidelim ve CHP'ye oy verelim."