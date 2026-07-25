Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Emek Mahallesi’nde esnafla buluştu - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Emek Mahallesi’nde esnafla buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Emek Mahallesi’nde esnafla buluştu
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Emek Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talepleri dinledi. Geçim sıkıntısının ön planda olduğu ziyarette, kent sorunlarına birlikte çözüm vurgusu yapıldı.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Emek Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Dilek Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Başkan Ünlüce, esnafın talep ve önerilerini dinledi; mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Emek Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Ünlüce'ye ziyaretinde Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl ile Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Ayhan Turan da eşlik etti. Cadde boyunca esnaf gezen Ünlüce, vatandaşlarla da bir araya gelerek "kent ve mahalle gündemine ilişkin" görüşleri dinledi.

"VATANDAŞIN GÜNDEMİ GEÇİM"

Esnaf ve vatandaşların özellikle ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini dinleyen Başkan Ünlüce, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın asıl gündemi geçim. Biz de sokakta, çarşıda, pazarda hemşehrilerimizin sesine kulak vermeye; talep ve önerilerini dinleyerek kentimizin sorunlarına birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz. İçten karşılamaları ve samimi sohbetleri için kıymetli esnafımıza ve Emek Mahallesi sakinlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Emek Mahallesi’nde esnafla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Emek Mahallesi’nde esnafla buluştu - Son Dakika
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