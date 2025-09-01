Aytaç Durak uçakta kalp krizi geçirdi

Kentte 5 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aytaç Durak, bugün sabah 09.55'te Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağında fenalaştı.

UÇAK GERİ DÖNDÜ

Bunun üzerine uçak, yönünü çevirip tekrar havalimanına acil iniş yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Durak, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından uçaktan çıkarılıp Yüreğir Başkent Hastanesi'ne götürüldü. Aytaç Durak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

GEÇEN YIL EVİNDE RAHATSIZLANMIŞTI

Aytaç Durak, geçen yıl yayla evinde rahatsızlanmış, hava ambulansı ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.

5 DÖNEM ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

ANAP, DYP, AK Parti, MHP ve bir süre de bağımsız siyaset yapan Aytaç Durak, 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı.