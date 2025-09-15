Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun Ödüllü Oyunu 'Seni Alırsa Fırtına' Turneye Çıkıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun ödüllü oyunu "Seni Alırsa Fırtına", yeni oyuncu kadrosuyla turneye çıkmaya hazırlanıyor. İlk gösterimi mübadelenin 100'üncü yılında yapılan oyun, eylül ayından itibaren Bursa, İstanbul, Girne ve İzmir'de seyirciyle buluşacak.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun üçüncü projesi olan, Erkan Cılak'ın yazıp yönettiği "Seni Alırsa Fırtına" mübadelenin 100'üncü yılı anısına 30 Ocak 2023'te ilk kez sahnelenmişti. İlk iki yılında "En İyi Oyun Metni", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Yönetmenlik" gibi ödüller kazanan oyun, 2025 yılında yapılan kadro değişiminin ardından yeniden seyirci karşısına çıktı.

34 kez sahnelenip bir süre ara verilen oyun, deneyimli oyuncu Arzu Yanardağ'ın kadroya katılımıyla 28 Haziran 2025'te Ayvalık Amfitiyatro'da yeniden "perde" dedi. Ardından Burhaniye Kitap Fuarı'nda bin 500 kişiye sahnelenen oyun, Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun adını duyurmak ve mübadelede yaşanan dramatik gerçekleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde gözler önüne sermek için turneye çıkıyor.

Turne programında, 23 Eylül'de Bursa Podyum Sanat Mahal, 24 Eylül'de İstanbul Şişli Tiyatrosu ve 25 Eylül'de İstanbul Maltepe Hilltown Seyirlik Sahne yer alıyor. Girne ile devam edecek turne; ekim ayında ise İzmir ve Balıkesir merkez ile ilçelerinde olacak.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cılak, "Ayvalık ismiyle yaptığımız iş ödüller aldı ama bizim için gerçek ödül seyircidir. Ne kadar çok seyirciye ulaşabilirsek, mutluluğumuz o kadar artar. Biz hiçbir zaman 'Oyun yapalım, senede 3-4 kez oynasak yeter' diye düşünmedik. 37'nci kez sahneye çıkacağız; umarım tüm oyunlarımız 37'yi de görür, 137'yi de. Heyecanlıyız" diye konuştu.

Arzu Yanardağ ise "Seni Alırsa Fırtına benim için herhangi bir oyun değil. Canlandırdığım karakteri iliklerime kadar hissediyorum. Hikayenin hatırasına duyduğum saygıyla izleyiciyle buluşuyorum; bu benim için büyüleyici bir yolculuk. Gerçek hikayelerden yola çıkarak yazılmış harika bir metin. Erkan'la çok güzel bir sahne enerjisi yakaladık. Seyircilerden aldığımız tepkiler çok olumlu. Onlarla yeniden buluşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.