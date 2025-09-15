Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun Ödüllü Oyunu 'Seni Alırsa Fırtına' Turneye Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun Ödüllü Oyunu 'Seni Alırsa Fırtına' Turneye Çıkıyor

15.09.2025 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun mübadele konulu ve ödüllü oyunu 'Seni Alırsa Fırtına', yeni oyuncu kadrosuyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde sahne alacak. Oyun, Bursa, İstanbul, Girne ve İzmir'de seyirciyle buluşacak.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun ödüllü oyunu "Seni Alırsa Fırtına", yeni oyuncu kadrosuyla turneye çıkmaya hazırlanıyor. İlk gösterimi mübadelenin 100'üncü yılında yapılan oyun, eylül ayından itibaren Bursa, İstanbul, Girne ve İzmir'de seyirciyle buluşacak.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun üçüncü projesi olan, Erkan Cılak'ın yazıp yönettiği "Seni Alırsa Fırtına" mübadelenin 100'üncü yılı anısına 30 Ocak 2023'te ilk kez sahnelenmişti. İlk iki yılında "En İyi Oyun Metni", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Yönetmenlik" gibi ödüller kazanan oyun, 2025 yılında yapılan kadro değişiminin ardından yeniden seyirci karşısına çıktı.

34 kez sahnelenip bir süre ara verilen oyun, deneyimli oyuncu Arzu Yanardağ'ın kadroya katılımıyla 28 Haziran 2025'te Ayvalık Amfitiyatro'da yeniden "perde" dedi. Ardından Burhaniye Kitap Fuarı'nda bin 500 kişiye sahnelenen oyun, Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun adını duyurmak ve mübadelede yaşanan dramatik gerçekleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde gözler önüne sermek için turneye çıkıyor.

Turne programında, 23 Eylül'de Bursa Podyum Sanat Mahal, 24 Eylül'de İstanbul Şişli Tiyatrosu ve 25 Eylül'de İstanbul Maltepe Hilltown Seyirlik Sahne yer alıyor. Girne ile devam edecek turne; ekim ayında ise İzmir ve Balıkesir merkez ile ilçelerinde olacak.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cılak, "Ayvalık ismiyle yaptığımız iş ödüller aldı ama bizim için gerçek ödül seyircidir. Ne kadar çok seyirciye ulaşabilirsek, mutluluğumuz o kadar artar. Biz hiçbir zaman 'Oyun yapalım, senede 3-4 kez oynasak yeter' diye düşünmedik. 37'nci kez sahneye çıkacağız; umarım tüm oyunlarımız 37'yi de görür, 137'yi de. Heyecanlıyız" diye konuştu.

Arzu Yanardağ ise "Seni Alırsa Fırtına benim için herhangi bir oyun değil. Canlandırdığım karakteri iliklerime kadar hissediyorum. Hikayenin hatırasına duyduğum saygıyla izleyiciyle buluşuyorum; bu benim için büyüleyici bir yolculuk. Gerçek hikayelerden yola çıkarak yazılmış harika bir metin. Erkan'la çok güzel bir sahne enerjisi yakaladık. Seyircilerden aldığımız tepkiler çok olumlu. Onlarla yeniden buluşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, İstanbul, Türkiye, Fırtına, Ayvalık, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, İzmir, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun Ödüllü Oyunu 'Seni Alırsa Fırtına' Turneye Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi

09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
08:16
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 09:47:03. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun Ödüllü Oyunu 'Seni Alırsa Fırtına' Turneye Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.