Ayvalık'ta 10 Milyonluk Dolandırıcılık

22.09.2025 11:30
Yapay zeka ile üretilen fotoğraflarla dolandırıcılığa maruz kalan iş insanı 10 milyon lira kaybetti.

Kendisini İstanbul merkezli bilinen bir yatırım firmasının yatırım uzmanı Mine D. olarak tanıtan şüpheli, Ayvalık'ta yaşayan iş insanı İ.D. ile iletişime geçti. Şüpheli, İ.D.'ye 45 günlük bir yatırım programı uygulayacaklarını belirterek bu süreçte yüzde 78'lik kar vaadinde bulundu. İ.D., şüphelinin kendisini bilinen bir firmanın çalışanı olarak tanıtması sebebiyle teklifi kabul etti. Bunun üzerine kendisini 'Cengiz' olarak tanıtan başka bir şüpheli, İ.D'ye sözde danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Şüpheliler İ.D.'ye bir uygulama linki atıp yatırımlarını buradan takip edebileceğini söyledi. Gün içinde uygulamadan parasını takip eden İ.D., kar ettiğini düşündü.

YAPAY ZEKAYI KULLANDILAR

Yatırım yaptığını düşünen İ.D., yaklaşık bir haftalık süreçte iki farklı banka hesabına toplamda 10 milyon lira gönderdi. İ.D. ile sürekli irtibatta olan şüpheliler, mağdurun güveninin kazanmak için yapay zekayı da kullandı. Kendisini 'Cengiz' olarak tanıtan şüpheli, yapay zeka ile ürettiği fotoğrafları, kendisiymiş gibi İ.D.'ye gönderdi. Bir haftanın ardından İ.D., kazandığını zannettiği parayı tahsil etmek istedi ancak karşı tarafla iletişim bir anda kesildi. Bunun üzerine firmayı arayan İ.D., kendilerinin böyle bir hizmet vermediğini söyleyince dolandırıldığını anladı.

"PLANLI VE SİSTEMATİK DOLANDIRICILIK"

İ.D., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Geçkil, "Müvekkilimiz İstanbul merkezli köklü bir yatırım firması yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından aranmış ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya ikna edilmiştir. Ancak sonrasında verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, iletişimin kesilmesi ve yatırım sürecine dair hiçbir resmi bilginin paylaşılmaması üzerine olayın organize ve profesyonel bir dolandırıcılık faaliyeti olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu kişiler, planlı ve sistematik biçimde hareket eden bir suç örgütünün parçasıdır. Eldeki bilgi ve belgeler doğrultusunda, bu kişilerin planlı, organize ve profesyonel şekilde hareket eden bir suç örgütünün üyeleri olduğu değerlendirilmiştir. Tarafımızca olayla ilgili derhal ve çok yönlü hukuki süreç başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılmış, suç teşkil eden fiillerle ilgili nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü kapsamında cezai soruşturma talep edilmiştir" dedi.

Kamuoyunun da bu tarz dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Geçkil, "Müvekkilimizin yaptığı tüm para transferlerine ilişkin dekontlar, görüşme kayıtları ve diğer dijital deliller ilgili makamlara sunulmuştur. Paranın gönderildiği banka hesaplarının takibi ve bloke işlemleri için ilgili bankalar ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Söz konusu kişiler hakkında cezai ve hukuki tüm süreçler sonuna kadar titizlikle yürütülmekte olup hem müvekkilimizin mağduriyetinin giderilmesi hem de benzer yöntemlerle hareket eden suç gruplarının adalet önüne çıkarılması adına hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kamuoyunun dikkatli olması büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

